Tunceli'de hardal çiçekleri görenleri büyüledi

Baharın gelmesiyle yeşeren hardal çiçekleri, seyrine doyulmaz bir manzara oluşturuyor.

Tunceli'de baharın gelmesiyle doğa uyandı. Yabani hardal çiçekleri ovayı sarıya bürüdü. Orataya çıkan güzellikler görsel bir şölen sunuyor.

TARLALAR RENGARENK

İlkbaharın gelişiyle arpa ve buğday tarlaları yeşerdi. Tarihi ve kültürel yapısının yanı sıra doğal güzelliğiyle de ön plana çıkan Kırklar ve Yılan dağları arasında yer alan Çemişgezek ilçesindeki tarlalar, ilkbaharla rengarenk oldu.

Tunceli'de hardal çiçekleri görsel şölen oluşturdu VİDEO





MAVİ İLE SARININ UYUMU

Akçapınar köyünde, yeşil tarlaların arasında çiçeklenen meyve ağaçları ve sarı hardallar, Keban Baraj Gölü’nün mavi sularıyla birleşince güzel manzara ortaya çıktı.

Tunceli'de hardal çiçekleri görsel şölen oluşturdu FOTO GALERİ



"HEM DOĞAL HEM TARİHİ GÜZELLİKLERİ VAR"

Yabani hardal çiçeklerinin tarlaları sarıya boyadığını belirten kent sakinlerinden Kemal Özer, "Doğa ile baş başa olmak çok güzel bir duygu. Çemişgezek ilçesi genelde tarihi güzellikleriyle ön planda ama doğası da mükemmel.

Tarım arazilerinin yoğun olduğu bir ilçe ve baharın gelmesiyle yeşile bürünen tarlaların ortasında açan meyve ağaçları ve çiçekler, Keban Barajı’nın yanı başında çok güzel görüntüler oluşturuyor." dedi.



