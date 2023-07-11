Tunceli'de kalp krizi geçiren hastanın imdadına Mehmetçik yetişti Çemişgezek'te kalp krizi geçiren kadın, askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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İHA

Sağlık alanında Türkiye, dünya ortalamasına göre örnek alınacak bir düzeye sahip.

İlk yardım filosunda da hatırı sayılır bir yapılanma mevcut.

Buna rağmen yurdun engebe bakımından en sert bölgelerinde yeterli olmayan sağlık ekiplerine Mehmetçik destek veriyor.

Bu kapsamda Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde kalp krizi geçiren 57 yaşındaki Nurten Ersiz’e ilk müdahale ilçe hastanesinde yapıldı.

Jandarma helikopteriyle hastaneye kaldırıldı

Kadının durumunun risk içermesi nedeniyle Tunceli’ye sevki için askeri helikopter istendi.

Ersiz, ilçeden jandarmaya ait askeri helikopterle alınarak Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ersiz’in hastanedeki tedavisine devam edildiği belirtildi.