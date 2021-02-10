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    Tunceli'de Kangal, 5 metre yükseklikteki drone'u yakaladı

    Koyun sürüsüne kimseyi yaklaştırmayan köpek, drone'u havada kaptı.
    • DHA
    • 10.02.2021 - 13:21
    • Güncelleme : 10.02.2021 - 13:26
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    Tunceli'de Kangal, 5 metre yükseklikteki drone'u yakaladı

    Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde bir Kangal köpeği, havadaki drone'u yakalamayı başardı.

    Kıraçlar köyünde sürü sahiplerinin kış şartlarında çektikleri zorlukları ve kurt saldırılarına karşı en büyük yardımcıları olan Kangal köpeklerini haberleştirmek isteyen gazeteciler, drone'la görüntü çekti.

    DRONE'U HAVADA KAPTI

    Koyun sürüsünü çekmek için yükselen drone'un yaklaştığını gören Kangal, koşarak 5 metre yükseklikteki drone'u kaptı. Köpek, daha sonra drone'u bırakıp uzaklaştı.

    Tunceli'de Kangal, 5 metre yükseklikteki drone'u yakaladı ViDEO

    Tunceli de Kangal, 5 metre yükseklikteki drone u yakaladı #1

    "KOYUNLARA HİÇBİR ŞEYİ YAKLAŞTIRMIYOR"

    Sürünün sahibi Seçkin Ekici, köpeğinin koyunlara hiçbir şeyi yaklaştırmadığını belirtti.

    Ekici, "Köpeğimi Sivas'tan getirttim. Gerçekten harika bir köpek. Drone, koyunların üstüne geldiği anda köpek 5 metre sıçrayarak havada kaptı." diye konuştu.

    Tunceli de Kangal, 5 metre yükseklikteki drone u yakaladı #2

    Tunceli de Kangal, 5 metre yükseklikteki drone u yakaladı #3

    Tunceli de Kangal, 5 metre yükseklikteki drone u yakaladı #4

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    Tunceli de Kangal, 5 metre yükseklikteki drone u yakaladı #6

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