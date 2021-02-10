Koyun sürüsüne kimseyi yaklaştırmayan köpek, drone'u havada kaptı.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde bir Kangal köpeği, havadaki drone'u yakalamayı başardı.

Kıraçlar köyünde sürü sahiplerinin kış şartlarında çektikleri zorlukları ve kurt saldırılarına karşı en büyük yardımcıları olan Kangal köpeklerini haberleştirmek isteyen gazeteciler, drone'la görüntü çekti.

DRONE'U HAVADA KAPTI

Koyun sürüsünü çekmek için yükselen drone'un yaklaştığını gören Kangal, koşarak 5 metre yükseklikteki drone'u kaptı. Köpek, daha sonra drone'u bırakıp uzaklaştı.

Tunceli'de Kangal, 5 metre yükseklikteki drone'u yakaladı ViDEO

"KOYUNLARA HİÇBİR ŞEYİ YAKLAŞTIRMIYOR"

Sürünün sahibi Seçkin Ekici, köpeğinin koyunlara hiçbir şeyi yaklaştırmadığını belirtti.

Ekici, "Köpeğimi Sivas'tan getirttim. Gerçekten harika bir köpek. Drone, koyunların üstüne geldiği anda köpek 5 metre sıçrayarak havada kaptı." diye konuştu.