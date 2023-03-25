Tunceli'de kar yağışı etkisini gösterdi Mart ayının son haftasında yağan sürpriz kar nedeniyle Pülümür-Erzincan kara yolunda bazı araçlar yolda kalırken, kara yolları ekipleri karla mücadelede aralıksız çalışma yürütüyor.

İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarı sonucu beklenen yağış başladı.

Tunceli merkezde etkili olan sağanak yağış, Pülümür ilçe merkezi ile Ovacık, Hozat ve Nazımiye ilçelerinin yüksek kesimlerinde kara dönüştü.

Araçlar yolda kaldı

Yoğun kar yağışı nedeniyle Tunceli-Pülümür-Erzincan kara yolunda bazı araçlar yolda kalırken, kara yolları ekipleri, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekipler, özellikle Tunceli-Pülümür-Erzincan kara yolunu kullanacak olan sürücüleri yanlarında zincir bulundurmaları konusunda uyarıyor.

Etkisini sürdürecek

Yağışın kent genelinde yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor.