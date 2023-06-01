Tunceli'de kırmızı listedeki şamuaların sayısı çoğaldı Tunceli'de nesli tehlike altında olan, yüksek yerlerde yaşadığı için nadir görülen dağ keçisi türü şamuaların sayısı iki katına çıktı.

DHA

Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından, yaban hayatının varlığı, türlerin yayılış alanları, popülasyon dinamikleri, yoğunlukları, hayvanların beslenme alanları, nasıl beslendiklerini tespit etmek ve kaçak avcılıkla mücadele edilmesi için kentin farklı noktalarına fotokapanlar yerleştirildi.

Ekiplerin Pülümür Vadisi’nde 2 bin rakımlı alanlara yerleştirdiği fotokapanlardan birinde Dünya Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) yayınladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde olan ve yüksek rakımlı bölgelerde yaşadıkları için dünyada nadir görülen dağ keçisi türü ‘şamua' görüntülendi.

Görüntülerde yaklaşık 15 şamuanın tek sıra halinde fotokapanın yanından koşarak zirveye doğru tırmandığı yer aldı.

Vadide 100 kadar olan şamuaların sayısının son yapılan envanter çalışmasında 200’lü rakamlara yaklaştığı belirtildi.

Avlanmanın cezası 200 bin lira

Doğa koruma yetkilileri, sayıların artışını vatandaşların duyarlılığı ile ekiplerin etkin koruma ve kaçak avcılıkla mücadelesine bağladı. Şamuaları avlamanın cezasının 200 bin lira olduğu bildirildi.