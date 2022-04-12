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    Tunceli'de kış uykusundan uyanan ayılar, oyun oynadı

    Kış uykusundan kalkan boz ayılar, bir fotoğrafçı tarafından birbirleriyle oyun oynadıkları sırada kaydedildi.
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2022 - 17:59
    • Güncelleme : 12.04.2022 - 18:03
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    Tunceli'de kış uykusundan uyanan ayılar, oyun oynadı

    Aralık ayında Tunceli'de başlayan kar yağışları, uzun bir süre devam etti.

    Nisan ayına kadar etkisini gösteren kar yağışı sonrasında doğa kendini bahara hazırladı.

    Yaban hayatı ve doğal güzellikleri ile dikkat çeken Pülümür Vadisi'ndeki karlar erimeye başladı.

    Bozayılar kış uykusundan uyandı

    Mağaralarda kış uykusuna yatan bozayılar da uyanarak, yiyecek bulmak için dışarı çıktı.

    Yaban hayatını fotoğraflamak üzere vadiye gelen Muzaffer Akyüz, bozayı yavrularını birbirleriyle oynarken görüntüledi.

    Tunceli'de kış uykusundan uyanan ayılar, oyun oynadı VİDEO

    Uykudan uyandıkları için tehlikeli oluyorlar

    Kış uykusundan uyanan ayıların tehlikeli olduğunu belirten Muzaffer Akyüz, "Pülümür Vadisi'ne yaban hayatını fotoğraflamak için gittim. Yaklaşık 5 yıldır yaban hayatı fotoğrafçılığı yapıyorum. Vadide gezerken anne ve 3 yavru bozayıyı fark ettim. Yavru ayılar oyun oynuyordu. O renkli anları hem fotoğrafladım hem de video ile kayıt altına aldım. Ayıların bu durumu ne kadar tatlı görünse de kış uykusundan uyandıkları için tehlikeli oluyor. Vadide gezen arkadaşlar lütfen ayılara dikkat etsin." dedi.

    Tunceli de kış uykusundan uyanan ayılar, oyun oynadı #1

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    Tunceli de kış uykusundan uyanan ayılar, oyun oynadı #4

    Tunceli de kış uykusundan uyanan ayılar, oyun oynadı #5

    Tunceli de kış uykusundan uyanan ayılar, oyun oynadı #6


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