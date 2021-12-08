Serkan Demir'in 'Maviş' isimli ineğinden, kuyruğu olmayan bir buzağı dünyaya geldi.

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde yaşayan Serkan Demir adlı vatandaşın Simental cinsi 'Maviş' adlı ineği, kuyruğu olmayan bir buzağı doğurdu.

DOĞUŞTAN KUYRUKSUZ

Bir ay önce doğan yavrunun kuyruğunun olmamasının kendisini şaşırttığını ifade eden Demir, hayvanın sağlığında herhangi bir olumsuzluğun olmadığını söyledi.

"ÇOK ŞAŞIRDIK, ALLAH'IN TAKDİRİ"

İşletmesinde bulunan Simental ırkı bir ineğinin yaklaşık bir ay önce doğum yaptığını kaydeden Demir, "Doğumdan sonra şaşkınlıkla karşılaştım. Buzağım kuyruksuz doğmuştu. Buzağının kuyruksuz olması beni çok şaşırttı fakat bunun sağlığında herhangi bir etkisi olmuyormuş. Sağlığı gayet iyi durumda. Böyle bir şey ilk defa başımıza geldi. Çok şaşırdık, Allah’ın takdiri." dedi.

Tunceli'de kuyruksuz buzağı görenleri şaşırttı VİDEO

