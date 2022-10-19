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    Tunceli'de nesli tükenmekte olan 'bozkır keleri' görüldü

    Tunceli Pertek'te ,doğada nadir görülen ve Dünya Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) yayınladığı kırmızı listede nesli asgari tehlike altındaki türler kategorisinde yer alan "bozkır keleri" görüntülendi.
    • 19.10.2022 - 17:49
    • Güncelleme : 19.10.2022 - 17:57
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    Tunceli'de nesli tükenmekte olan 'bozkır keleri' görüldü

    Elazığ ve Tunceli bölgesinde hafta sonları doğa gezisine çıkan Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Gür, Pertek ilçesine bağlı Pınarlar köyü kırsalında daha önce görmediği bir sürüngenle karşılaştı.

    Gür, cep telefonu ile kayıt altına aldığı ve hangi türe ait olduğunu merak ettiği sürüngenin görüntülerini Türkiye'deki sürüngen türlerine ilişkin araştırmalar yapan Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerim Çiçek ile paylaştı.

    Doğada nadir görülüyor

    Çiçek, incelediği görüntülerdeki sürüngenin, Dünya Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) yayınladığı kırmızı listede nesli asgari tehlike altındaki türler kategorisinde yer alan ve bilimsel adıyla Agamidae ailesine dahil Trapelus lessonae (Bozkır keleri) olduğunu tespit etti.

    Gür, AA muhabirine, aldığı bilgilere göre daha çok çöl stepleri ve taşlı topraklı alanlarda yaşayan bozkır kelerin, Pertek ilçesinde ilk defa görüntülendiğini belirtti.

    Tunceli de nesli tükenmekte olan bozkır keleri görüldü #1

    "İlk defa gördüğüm bir sürüngen olduğu çok ilgimi çekti"

    Hayvanın ilginç ve sevimli bir görünüme sahip olduğunu aktaran Gür, şöyle konuştu:

    "İlk defa gördüğüm bir sürüngen olduğu için çok ilgimi çekti, heyecan verici bir duygu yaşadım. Merak edip araştırdım ve hocamızdan bozkır keleri olduğunu öğrendim. Tüm yabani hayvanlar, kuşlar, böcekler doğadaki dengeyi koruyor, doğaya renk katıyor. Bu nedenle özellikle nesli tükenme tehlikesi altında bulunan tüm canlılara sahip çıkmamız gerekiyor."

    Tunceli de nesli tükenmekte olan bozkır keleri görüldü #2

    Tunceli de nesli tükenmekte olan bozkır keleri görüldü #3


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