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    Tunceli'de 'orman hayaleti' diye de anılan vaşak görüldü

    Genelde geceleri ortaya çıktığı ve görülmesi zor olduğu için halk arasında 'ormanın hayaleti' olarak bilinen vaşak, Munzur Vadisi Milli Parkı'nda görüntülendi.
    • DHA
    • 10.08.2021 - 14:34
    • Güncelleme : 10.08.2021 - 15:16
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    Tunceli'de 'orman hayaleti' diye de anılan vaşak görüldü

    Dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için birinci derecede koruma altında olan ve Uluslararası Doğaya Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak, Tunceli'de Munzur Vadisi Milli Parkı'nda görüldü.

    Genelde gece avlandığı için bölge halkının 'ormanın hayaleti' adını verdiği vaşak, arkadaşlarıyla vadiyi gezmeye gelen Sefkan Salan tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    İZLEYİP UZAKLAŞTI

    Bir süre Salan'ı izleyen vaşak, daha sonra bölgeden uzaklaştı.

    Tunceli'de 'orman hayaleti' diye de anılan vaşak görüldü VİDEO

    KAÇAK AVCILARIN HEDEFİNDE

    Vadide otomobille gezerken yol kenarındaki vaşağı fark edip cep telefonu kamerası ile görüntülediğini Salan, "Yaz dönemlerinde Munzur Vadisi Milli Parkı, çok fazla insan baskısına maruz kalıyor ve yaban hayatı bundan da fazlasıyla etkileniyor. Zaman zaman da vaşak, kaçak avcıların hedefinde oluyor. Bundan dolayı bu canlıların hak ettiği şekilde korunması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

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    Tunceli de orman hayaleti diye de anılan vaşak görüldü #3

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