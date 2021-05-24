Tunceli'de Robinson Dede adasına kavuştu

Robinson Dede olarak bilenen Ziya Abay, Keban Baraj Gölü'ndeki Huzur Adasına suların yükselmesiyle tekrardan kavuştu.

Eskişehir’de eşini kaybettikten sonra memleketi Tunceli’ye dönen 82 yaşındaki Ziya Abay, Keban Baraj Gölü’ndeki 80 dönümlük adaya yerleşti.

Bugüne kadar adaya 4 binden fazla ağaç diken Abay, bu adada yaşamını sürdürmeye başladı.

Abay’ın adası kuraklık sebebiyle gölde suların çekilmesiyle 16 yılda ilk defa yarımadaya döndü.

Kar suların erimesiyle sular tekrar yükselince, Abay’ın adası tekrardan adaya döndü.

ADA KURAKLIKTAN CİDDİ ANLAMDA ETKİLENDİ

Geçmişte olduğu gibi adaya tekrardan tekneyle gitmeye başlayan Ziya Abay, Kuraklıktan adasının da büyük oranda etkilendiğini dile getirdi.

Abay, geçen sene 4 ton kiraz hasadı yaptığı adada bu yıl kuraklıktan hasat yapamadı.

Pandemi döneminde aldığı özel izinle adaya giden Abay, ağaçlarının kurumaması için mücadele veriyor.

"AĞAÇLARI KURTARIRSEK BENDEN İYİSİ YOK"

Adadaki ağaçları kurtarmanın kendisi için çok önemli olduğunu söyleyen Abay, "Kara varken masraf yoktu. Şimdi mazot masrafı oluyor. Belediyemiz, kaymakamımız ve valimiz mazot için yardımcı oluyor. Bu sene kiraz yok. Ağacı kurtarırsak benden iyisi yok. Önceden kayıkla yarım saat sürerdi ama şimdi daha yakın. Şu an kuraklık gidiyor ve bu devam edecek gibi. Çünkü iklimleri biz elimizle bozuyoruz. Ağacı kesiyoruz ve farklı şeyler yapıyoruz. İnsan oğlu kendi ayağının altındaki dalı daima kesiyor. Hastalığı da kendimiz yaptık” dedi.

"AĞAÇLAR İÇİN ADAYA KOVAYLA SU TAŞIYOR"

Ağaçlar için adaya kovayla su taşıdığını söyleyen Abay, “Birkaç ağacı kurtardım, birkaç ağaç kurudu. Çünkü ben yapamıyorum. Kovayla su taşımak zor oluyor” diye konuştu.

"BEN AĞACA HASTAYIM"

Gittiği karanın sular altında kaldığını vurgulayan Abay, “Bir metreden fazla yükselme oldu. Ağacı çok seviyorum. Ben ağaca hastayım. Enerjiyi ağaçtan alıyorsun. Kaç bin kişiye bu enerji veriyor. Ama vatandaş daha canlı olduğunu bilmiyor. Bunun farkında değil. Ona su verdiğim zaman canlanıyor, yüzüme gülüyor. Ama su vermediğim zaman soluyor. Özel izinle gelip gidiyorum. Kaymakam bana müsaade verdi” şeklinde konuştu.