Tunceli'de tilki ve Kangal köpeğinin dostluğu

Tunceli'de tilki ile Kangal köpeğinin bir arada olduğu anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Tunceli merkeze bağlı Güleç köyündeki Tepecik mezrasında yaşayan Ali Yümin, beslediği Kangal köpeği ile tilkiyi bir aradayken görüntüledi.

KANGAL İLE TİLKİYİ DE BESLEMEYE BAŞLADI

Bunun üzerine Yümin, haftanın 2 günü evinin öne hem tilki hem Kangal köpeği için yiyecek bırakmaya başladı.

KANGAL İLE OYNAYIP ORMANA GİDİYOR

Ali Yümin, "Tilki bir süredir evimizin yakınlarında dolaşıyordu. Acıktığını anladığımız için kapının önüne yiyecek bırakıyorduk. İlk zamanlar köpekten korktuğu için pek yanaşmıyordu ama son zamanlarda yanaşmaya ve bıraktığımız yiyecekleri köpek ile birlikte yemeye başladı. Yiyecekleri yiyip Kangal köpeğimizle uzun süre oyun oynadıktan sonra tekrar ormanlık alana doğru giderek gözden kayboluyor" dedi.