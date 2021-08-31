Hayvanlar için doğaya bırakılan su yalağında serinleyen yavru bozayı, fotokapan tarafından kaydedildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, hayvanları da ihmal etmedi.

Ekipler, sıcak havalarda yaban hayvanlarının serinlemesi için yurt genelinde birçok noktada su yalağı yerleştirdi.

Su yalaklarını fotokapan ile izleyen ekipler, uygulamanın hedefine ulaşıp ulaşmadığını yakından takip ediyor.

SU YALAĞINDA EĞLENEN YAVRU BOZAYI GÖRÜLDÜ

Bu kapsamda Tunceli'ye yerleştirilen su yalağından gelen görüntüler, fotokapana takıldı. Su yalağına giren yavru bozayının oyun oynadığı anlar, renkli görüntüler oluşturdu.

Tunceli'de yavru bozayı, su yalağında eğlendi ViDEO

"SERİNLEME KEYFİ"

Görüntüler, DKMP'nin Twitter'dan hesabından da paylaşıldı. Paylaşımda "Sıcaklardan bunalan yavru boz ayının serinleme keyfi" ifadeleri kullanıldı.









