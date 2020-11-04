2 bin rakımlı Reşo Vadisi'nde yaşayan özgürlüklerine düşkün yılkı atları, görenlerin ilgisini çekiyor.

Tunceli ovalarında yaşayan ve özgürlüklerine düşkün olmalarıyla bilinen onlarca yılkı atı, Çemizgezek ile Pertek ilçeleri arasında bulunan 2000 rakımlı Reşo Vadisi'nde görüntülendi.

Kış aylarında aç kalmamaları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ve köylüler tarafından yem bırakılan atlar, vadide görsel şölen oluşturuyor.

Gruplar halinde dolaşan atlar, su ihtiyaçlarını da Reşo Deresi kenarına kadar inerek karşılıyor.

"YILLARDIR BU BÖLGEDELER"

Yılkı atlarının bölgede uzun süredir yaşadığını belirten Koray Kola, "Çemişgezek 4 mevsim yaşanılacak güzel bir yer. Ayrıca bölgemizde yılkı atları bulunmaktadır. Sayıları yaklaşık olarak 30'u buluyor. Kış aylarında köylüler ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye yem bırakıyor. Bir liderleri var ve atlar genelde onu takip ediyor. Bu alanda ağaç köklerinde ve mağaralarda yatıyorlar. Uzun yıllardır bu bölgedeler ve grup liderleri koştuğu zaman diğer atlar da arkasında koşuyor ve çok güzel bir görsel şölen ortaya çıkıyor. Bizler de ara ara gelip, atları gözlemliyoruz" dedi.

Tunceli'de yılkı atları havadan görüntülendi ViDEO