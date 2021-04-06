Tunceli'deki Ekirek Şelalesi'nin debisi yükseldi

Havaların ısınmasıyla birlikte karlar erirken, Ekirek Şelalesi de metrelerce yüksekten akan suyla birlikte doğaseverlerin dikkatini çekti.

Tunceli'deki Kırklar ve Yılan dağları arasında kurulu Çemişgezek ilçesi, tarihi ve kültürel yapısının yanı sıra doğal güzelliğiyle de ön plana çıkıyor.

Çemişgezek'e 11 kilometre uzaklıktaki Gözlüçayır köyünün yakınlarında bulunan Ekirek Şelalesi, kar sularıyla çağladı.

Kayaların arasında metrelerce yükseklikten dökülen ve 'gizli cennet' olarak bilinen şelale, zengin bitki örtüsü ve vadiye kattığı farklı görüntüsüyle ziyaretçileri görsel güzellik sunuyor.

FOTOĞRAF TUTKUNLARININ ODAK YERİ

Şelale, bahardaki etkileyici görüntüsüyle yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

"BAHAR YÜZÜNÜ GÖSTERDİ"

Bölgede 20 yıldır fotoğrafçılık yapan Malik Kaya, Tunceli’nin yaban hayatı, endemik bitki türleri, doğal güzellikleri ve tarihi yapısı ile kıskanılacak yer olduğunu belirterek, "Fırsat buldukça özellikle hafta sonları arkadaşlarımızla coğrafyamızın güzel yerlerini gezip fotoğraflıyoruz ve görüntülüyoruz. Hem arşivimizde bunlara yer veriyoruz hem de sosyal medyada paylaşarak coğrafyamızı dünyaya tanıtıyoruz. Mevsim itibarıyla gideceğimiz ve gidemeyeceğimiz yerler var. Gidemeyeceğimiz yerler yüksek rakımlı yerler ve oralarda hala metrelerce karlar var. Bahar yüzünü Çemişgezek, Pertek ve Mazgirt’in bazı bölgelerinde gösterdi. Ekirek Şelalesi, gerçekten görülmeye değer bir yer. Bizler yaklaşık 3 saattir buradayız, fotoğraf makinesi, video kamerası ve dron ile çok güzel görüntüler çektik." dedi.

"TURİZM ŞEHRİ"

Tunceli'nin turizm şehri olduğunu belirten dron pilotu Hasret Özcan ise "3 yıldır drone pilotluğu yapıyorum, Tunceli'nin doğal güzelliklerini genelde havadan görüntülüyorum. Sosyal medya ve farklı mecralarda ilimizi tanıtmak için güzellikleri paylaşıyorum. Yoğun ilgisi var insanların bu doğal güzelliklere. Ekirek Şelalesi'ni ilk defa gördüm ve görünce de çok heyecanlandım. Tunceli turizm şehri ve doğal güzellikleriyle de her zaman ön planda. Herkesi buraya davet ediyorum ama doğamızı lütfen kirletmeyin, o bizim için çok kıymetli." diye konuştu.





































