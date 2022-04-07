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    Tunceli'deki evden 6 ton çöp çıkarıldı

    Komşularının kötü koku nedeniyle ihbar ettiği evden çıkan 6 ton çöp, 14 sefer yapılarak kamyonlara taşındı.
    • DHA
    • 07.04.2022 - 16:58
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 17:33
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    Tunceli'deki evden 6 ton çöp çıkarıldı

    Tunceli'de Moğultay Mahallesi Günel Sokak'taki 2 katlı bir evden gelen kötü kokular, mahalledeki vatandaşları rahatsız etti.

    Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine belirtilen adrese gelen zabıta ekipleri, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.

    6 ton çöp çıktı

    Tek çocuğuyla birlikte yaşayan Türkan K.'nin evinden, birikmiş 6 ton çöp çıkarılarak kamyonlara taşındı.

    Çöpler geri dönüşüme kazandırılacak

    14 sefer yapılan taşıma işleminin ardından, kent çöplüğüne götürülen plastik, cam şişe, gıda ve tekstil ürünlerinden oluşan atıklar, geri dönüşüme kazandırılacak.

    Tunceli'deki evden 6 ton çöp çıkarıldı VİDEO

    "14 kamyon çöpü, vahşi depolama alanına taşıdık"

    Yaşanan olayın ardından konuşan Tunceli Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Kaya, ekiplerin, 'kötü koku' nedeniyle yapılan şikayet üzerine gittikleri evdeki çöpleri görmesiyle şaşkınlık yaşadıklarını söyledi.

    Kaya, konuşmasına şöyle devam etti:

    "Sokaktaki vatandaşlardan ve esnaftan koku şikayeti aldık. Olay yerine gidildiğinde evin içinde ve bahçesinde tonlarca çöple karşılaştık. 14 kamyonla çöpleri vahşi depolama alanına taşıdık. 14 kamyon da 6 ton çöpe denk geliyor. Temizlik işlerindeki arkadaşlar da ayrıca evin içini temizleyip yıkadı"

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