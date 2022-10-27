Tunceli'deki yangında inekleri telef olan aileye hediye

Tunceli'deki yangında inekleri telef olan aileye hediye

Pülümür ilçesinde tek geçim kaynağı olan ineği ahır yangınında kaybeden aileye, yeni bir inek hediye edildi.

Tunceli'nin Pülümür ilçesi Dereköy'de yaşayan Hasan Çelik'in ahırında yangın çıkmıştı.

Nedeni bilinmeyen şekilde çıkan yangında, Çelik Ailesi'nin tek geçim kaynağı olan inek telef olmuştu.

Yangın nedeniyle aileye geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Pülümür Kaymakamı Mehmet Çağatay Çakal, ailenin taleplerini dinlemişti.

Aileye inek hediye edildi

Ziyaret sonrası, tek geçim kaynaklarını kaybeden aileye, Pülümür Kaymakamlığı tarafından inek satın alınarak teslim edilirken Hasan Çelik ve eşi, duyarlılıklarından ötürü Kaymakam Mehmet Çağatay Çakal’a teşekkür etti.