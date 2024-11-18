Tuncelili doğasever yazar, kıraç toprakları meşe palamuduyla yeşertiyor

AA & Ensonhaber

İstanbul’da uzun yıllar televizyon ve gazetecilik sektöründe çalışan 50 yaşındaki Caner Canerik, şehir yaşamının karmaşasından yorulunca, 2006 yılında memleketi Tunceli’nin Pülümür ilçesine bağlı Kırmızıköprü köyüne geri döndü.

Ailesinden miras kalan tek katlı köy evine yerleşen Canerik, burada zamanla çevresindeki insanların kültürünü, tarihini ve yaşanmış hikayelerini kayıt altına almaya başladı. Bu çalışmalarını belgesellere dönüştüren Canerik, yöreye ait zenginlikleri görünür kılmaya çalıştı.

YAŞLILARDAN DİNLEDİĞİ MASALLARI KİTAPLAŞTIRDI

Doğayla iç içe bir hayat sürdürdüğü köyünde bir dönem arıcılıkla uğraşan yazar, daha sonra bölgedeki yaşlılardan dinlediği masalları derleyerek kitaplara dönüştürdü. Topladığı kültürel ve tarihî verileri özenle arşivleyen Canerik, bu birikimleri geleceğe aktarmayı kendine misyon edindi.

Son 7 yıldır ise yeşil bir gelecek hayaliyle, Tunceli’nin çeşitli noktalarını ağaçlandırmak için çalışıyor. Özellikle sonbahar aylarında meşe palamudu ekimine ağırlık veren Canerik, haftanın belirli günlerinde aracına atlayıp ormanlık alanlara doğru yola çıkarak doğaya kendi izini bırakıyor.

TOPLADIĞI PALAMUTLARI TOPRAĞA EKİYOR

Doğanın kucağında huzur bulan Caner Canerik, olgunlaşan meşe palamutlarını büyük bir özenle dalından topluyor. Zorlu bir çalışmanın ardından çantasına yerleştirdiği bu tohumlarla atıl ve kıraç arazilere doğru yola koyuluyor. Gittiği her noktada çapa yardımıyla küçük çukurlar açarak palamutları toprakla buluşturuyor ve geleceğin ormanlarına ilk adımı atıyor.

Canerik’in bu çabası sırasında doğanın cömert yüzü de ona eşlik ediyor; pek çok yaban hayvanını yakından gözlemleme fırsatı buluyor. Son olarak, Nazımiye ilçesinin yaklaşık 2 bin 500 metre yükseklikteki Düzgün Baba Dağı eteklerinde meşe palamudu ekimi gerçekleştiren Canerik, bölgenin doğasını yeniden canlandırmayı hedefliyor.

"HER BİR PALAMUT, GELECEĞE BİR UMUT TAŞIYOR"

Doğa ile uyum içinde yaşamayı ilke edinen Canerik, yaklaşık 7 yıl önce başladığı bu anlamlı yolculuğu hakkında şunları dile getirdi:

Tunceli’de pek çok hatıra ormanı oluşturuluyor ya da gönüllüler belirli bölgeleri ağaçlandırmaya çalışıyordu. Ancak dikilen fidanların bakımı genellikle ihmal edildiği için maalesef kuruyup yok oluyorlardı. Ağaçların bakım süreci, dikimden çok daha fazla emek ve maliyet gerektiriyor. Bu yüzden meşe palamudu ekimi, doğa için daha pratik ve sürdürülebilir bir yöntem olarak öne çıkıyor. İlk etapta 300 palamut ektim, zamanla bu sayı 2 bine ulaştı. Her bir palamut, geleceğe bir umut taşıyor.

"ORMANLAŞTIRMA ARTARSA PORSUKLAR DA RAHATLAYACAK"

Caner Canerik, meşe palamudu ekiminin büyük bir çaba gerektirmediğine dikkat çekerek, bugüne dek ektiği palamutların yaklaşık yüzde 25’inin filizlenip büyüdüğünü paylaştı. Çoğunlukla kıraç arazilere ektiği palamutlarla doğaya katkı sunmayı hedefleyen Canerik, bu süreçte karşılaştığı en özel canlılardan birinin porsuk olduğunu belirtti.

Açık alanlarda yaşamayı seven bu hayvanı doğal ortamında görme şansı bulduğunu anlatan Canerik, şunları söyledi:

Eğer Tunceli’de geniş bir orman alanı oluşturmayı başarabilirsek, porsuk ve diğer yaban hayatı bu topraklarda daha huzurlu bir yaşam sürecek ve bölgede bir ekosistemi yeniden inşa etmiş olacağız.

YAZILARINI DOĞADA KALEME ALIYOR

Yazılarını doğada kaleme aldığını ifade eden Canerik, bu tercihiyle ilgili şunları ekledi: