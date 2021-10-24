Tunceli'nin meşhur sincapları kış hazırlığına başladı

Munzur Vadisi Milli Parkı'nda bölge halkının yoğun ilgi gösterdiği sincaplar, besin depolarken aynı zamanda da ormanların büyümesine yardımcı oluyor.

Sincaplar bölgede hış hazırlığına başladı.

Tunceli Ovacık'ın meşhur Munzur Vadisi Milli Parkı, tarihi ve doğal güzellikleri ile birlikte dört mevsim ziyaretçilerin uğrak yeri oluyor.

YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Milli park, sonbaharda görülmeye değer renk cümbüşü ile misafirler tarafından yoğun ilgi görürken, aynı zamanda da birçok canlının da yaşam alanı oluyor.

BİRÇOK CANLIYA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Meşe, söğüt, ceviz, huş, kavak, fındık ve çeşitli yabani meyve ağaçlarının yetiştiği parkta; avlanması yasak olan bozayı, yaban keçisi, kurt, domuz, sansar, su samuru, tilki ve baykuş gibi hayvanlar yaşıyor.





SİNCAPLAR KIŞ HAZIRLIĞINDA

Bölge halkı tarafından sevilen sincaplar ise toprağa ve yuvalarına besin depolayarak kış hazırlığına başladı.





ORMANLARIN BÜYÜMESİNE YARDIMCI OLUYOR

Yiyecek olarak tükettikleri meşe palamudu, fındık, kestane, ceviz gibi tohumları farklı yerlere saklayan ve taşıyan sincaplar, sürekli faaliyet halinde oldukları bölgedeki ormanların büyümesine ve gelişmesine de yardımcı oluyor.