Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, soğuk hava nedeniyle ağaç ve bitkilerin yüzeyinde oluşan kırağı görüntüleri görenleri kendisine hayran bıraktı.

Tunceli'nin 1.500 rakımlı Ovacık ilçesinde, soğuk hava nedeniyle ağaç ve bitkilerin yüzeyinde kırağı oluştu.

HER MEVSİM AYNI GÜZEL

Her mevsim farklı güzelliklere ev sahipliği yapan Ovacık ilçesi, şimdi de yer yer 1 metreye varan yağan kar ile beyaza büründü.

HAVA SICAKLIĞI SIFIRIN ALTINA DÜŞÜNCE KIRAĞI OLUŞTU

İlçede, hava sıcaklığının gece sıfırın altına düşmesi sonucu ağaçlar ve bitkiler, kırağı tuttu.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kırağı güzelliği ViDEO

KARLA KAPLI MUNZUR DAĞI ZİRVESİ GÖRÜNTÜNÜN ETKİSİNİ ARTIRDI

Kırağıyla eşsiz bir görünüme kavuşan ağaçlar ve bitkiler, karla kaplı Munzur Dağları'nın zirvesiyle bütünleşerek güzel görüntüler sundu.

FOTOĞRAFÇILAR İŞBAŞINA GEÇTİ

İlçede yaşayan fotoğrafçılar da soğuk havaya aldırış etmeden yüzeyi kırağı tutan ağaç ve bitkileri fotoğrafladı.