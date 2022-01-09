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- Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kırağı güzelliği
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kırağı güzelliği
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, soğuk hava nedeniyle ağaç ve bitkilerin yüzeyinde oluşan kırağı görüntüleri görenleri kendisine hayran bıraktı.
- AA
- 09.01.2022 - 16:17
- Güncelleme : 09.01.2022 - 17:47
Tunceli'nin 1.500 rakımlı Ovacık ilçesinde, soğuk hava nedeniyle ağaç ve bitkilerin yüzeyinde kırağı oluştu.
HER MEVSİM AYNI GÜZEL
Her mevsim farklı güzelliklere ev sahipliği yapan Ovacık ilçesi, şimdi de yer yer 1 metreye varan yağan kar ile beyaza büründü.
HAVA SICAKLIĞI SIFIRIN ALTINA DÜŞÜNCE KIRAĞI OLUŞTU
İlçede, hava sıcaklığının gece sıfırın altına düşmesi sonucu ağaçlar ve bitkiler, kırağı tuttu.
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kırağı güzelliği ViDEO
KARLA KAPLI MUNZUR DAĞI ZİRVESİ GÖRÜNTÜNÜN ETKİSİNİ ARTIRDI
Kırağıyla eşsiz bir görünüme kavuşan ağaçlar ve bitkiler, karla kaplı Munzur Dağları'nın zirvesiyle bütünleşerek güzel görüntüler sundu.
FOTOĞRAFÇILAR İŞBAŞINA GEÇTİ
İlçede yaşayan fotoğrafçılar da soğuk havaya aldırış etmeden yüzeyi kırağı tutan ağaç ve bitkileri fotoğrafladı.