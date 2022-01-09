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    Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kırağı güzelliği

    Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, soğuk hava nedeniyle ağaç ve bitkilerin yüzeyinde oluşan kırağı görüntüleri görenleri kendisine hayran bıraktı.
    • AA
    • 09.01.2022 - 16:17
    • Güncelleme : 09.01.2022 - 17:47
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    Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kırağı güzelliği

    Tunceli'nin 1.500 rakımlı Ovacık ilçesinde, soğuk hava nedeniyle ağaç ve bitkilerin yüzeyinde kırağı oluştu.

    HER MEVSİM AYNI GÜZEL

    Her mevsim farklı güzelliklere ev sahipliği yapan Ovacık ilçesi, şimdi de yer yer 1 metreye varan  yağan kar ile beyaza büründü.

    HAVA SICAKLIĞI SIFIRIN ALTINA DÜŞÜNCE KIRAĞI OLUŞTU

    İlçede, hava sıcaklığının gece sıfırın altına düşmesi sonucu ağaçlar ve bitkiler, kırağı tuttu.

    Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kırağı güzelliği ViDEO

    Tunceli nin Ovacık ilçesinde kırağı güzelliği #1

    KARLA KAPLI MUNZUR DAĞI ZİRVESİ GÖRÜNTÜNÜN ETKİSİNİ ARTIRDI

    Kırağıyla eşsiz bir görünüme kavuşan ağaçlar ve bitkiler, karla kaplı Munzur Dağları'nın zirvesiyle bütünleşerek güzel görüntüler sundu.

    Tunceli nin Ovacık ilçesinde kırağı güzelliği #2

    FOTOĞRAFÇILAR İŞBAŞINA GEÇTİ

    İlçede yaşayan fotoğrafçılar da soğuk havaya aldırış etmeden yüzeyi kırağı tutan ağaç ve bitkileri fotoğrafladı.

    Tunceli nin Ovacık ilçesinde kırağı güzelliği #3

    Tunceli nin Ovacık ilçesinde kırağı güzelliği #4

    Tunceli nin Ovacık ilçesinde kırağı güzelliği #5

    Tunceli nin Ovacık ilçesinde kırağı güzelliği #6

    Tunceli nin Ovacık ilçesinde kırağı güzelliği #7

    Tunceli nin Ovacık ilçesinde kırağı güzelliği #8

    Tunceli nin Ovacık ilçesinde kırağı güzelliği #9


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