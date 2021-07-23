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    Turgay Yıldız, son yolculuğuna uğurlandı

    Ankara’da tedavi gördüğü hastanede, kalp krizi geçirip hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Turgay Yıldız, gözyaşları arasında toprağa verildi.
    • DHA
    • 23.07.2021 - 16:54
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    Turgay Yıldız, son yolculuğuna uğurlandı

    Tiyatro sanatçısı Turgay Yıldız, yaklaşık bir ay önce İstanbul'da geçirdiği kalp spazmı sonucu Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

    56 yaşındaki Yıldız, bir süre sonra ailesinin yaşadığı Ankara'ya sevk edildi.

    Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavisi devam eden Yıldız, dün sabah geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

    YAKINLARI TABUTUNA SARILDI

    Yıldız için Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ailesi, sanatçı arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

    Törende, baba Oktay Yıldız taziyeleri kabul etti. Bazı yakınları ve sevenleri tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

    Turgay Yıldız, son yolculuğuna uğurlandı #1

    ALKIŞLARLA CENAZE ARACINA ALINDI

    Yıldız'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından alkışlarla cenaze aracına alındı.

    Yıldız’ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.

    Turgay Yıldız, son yolculuğuna uğurlandı #2

    Turgay Yıldız, son yolculuğuna uğurlandı #3

    Turgay Yıldız, son yolculuğuna uğurlandı #4

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