Turistik Doğu Ekspresi sezonu açtı

Gezginlerin büyük ilgi gösterdiği Turistik Doğu Ekspresi, 2022-2023 dönemi ilk seferine başladı.

Türkiye'nin en çok tercih edilen demir yolu güzergahlarından biri Turistik Doğu Ekspresi...

Turistik Doğu Ekspresi 2022-2023 dönemi ilk seferine başladı.

AA'nın haberine göre Ankara Tren Garı'ndan bu sezonun ilk seferine başlayan Turistik Doğu Ekspresi, 2022-2023 döneminde 86 seferde 13 bin 760 yolcu taşıyacak.

2021-2022 döneminde 13 bin 544 yolcu taşıdı

Yolculardan büyük ilgi gören, 29 Mayıs 2019'da ilk seferine çıkan Turistik Doğu Ekspresi, 2021-2022 döneminde 62 sefer gerçekleştirdi ve toplam 13 bin 544 yolcu taşıdı.

Yemekli ve yataklı vagonlardan oluşan Turistik Doğu Ekspresi, konsept olarak Ankara-Kars hattında önemli tarihi ve kültürel şehirlerin de görülmesine olanak sağlıyor.

Tarih ve sefer yönleri

Söz konusu seferler kapsamında Ankara-Kars yönünde Erzincan ve Erzurum’da, Kars-Ankara yönünde de Divriği, Sivas ve İliç’te yaklaşık 3’er saatlik mola veriyor.

Bu yıl Turistik Doğu Ekspresi Ankara’dan 12 Aralık 2022-20 Mart 2023, Kars’tan 14 Aralık 2022-22 Mart 2023 tarihleri arasında işleyecek. Ekspres Ankara’dan pazartesi, çarşamba, cuma, Kars’tan çarşamba, cuma ve pazar günleri hareket edecek. 1300 kilometrelik Ankara-Kars parkuru 31 saatte, Kars-Ankara parkuru 30 saatte tamamlanıyor.

Yolcu talebi doğrultusunda sefer ve vagon sayısı belirlenen trenin, yataklı kompartımanında 2 kişi seyahat edebiliyor.

"Güzel kar manzaraları bekliyoruz"

Bu sezon ekspresin ilk yolcularından Derya Bayram, eşi ve kızı Lena ile seyahat edeceklerini belirterek, Kütahya Tavşanlı'dan sabah saatlerinde yola çıkarak Turistik Doğu Ekspresi ile seyahat etmek için Ankara'ya geldiklerini anlattı.

Bu sezonun ilk seferine katılıyor olmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Bayram, "Heyecanlıyız, güzel kar manzaraları bekliyoruz. Tren yolculuğunu çocuklar çok seviyorlar, uzun bir yolculuk olması, yataklı olması, kızımı çok cezbediyor. Biz de ona bu heyecanı yaşatmak istedik." diye konuştu.

Daha önce bölgeyi hiç ziyaret etmediklerini belirten Bayram, "Yolculukta merak ettiğimiz noktalar var, tarihi olarak nerelere gidebileceğimizi araştırdık. Heyecanla bekliyoruz." dedi.

"Samsun'dan Ankara'ya Doğu Ekspresi ile seyahat etmek için geldik"

Talip Çeyen de eşi Havva Çeyen ve oğlu Talha Çeyen ile bu geziye çıktıklarını belirterek, Samsun'dan Ankara'ya Turistik Doğu Ekspresi ile seyahat etmek için geldiklerini ve bir tur vasıtasıyla biletlerini satın aldıklarını bildirdi.

Doğu Ekspresi'nin daha önceki seferlerinin konforunu araştırdıklarını dile getiren Havva Çeyen de daha önce söz konusu yolculuğu deneyimleyenlerin memnun olduklarını gördüklerini, kendilerine ait yataklı bölümlerin olmasının da kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Havva Çeyen, yolculuk için yanlarına kuru yemiş, kurabiye ve meşhur Ankara simidi aldıklarını, yolculuk için heyecanlı olduklarını dile getirdi.

"Çıldır Gölü'nü merak ediyoruz"

Senay Şener de biletleri 1 hafta öncesinden aldıklarını, daha önce de bu seyahati planladıklarını ancak bilet bulamadıklarını aktararak, bebekleriyle seyahat edeceklerini anlattı.

Deniz Şener de söz konusu rotada Erzurum'a gittiklerinde cağ kebabı yemek istediklerini belirterek, Çıldır Gölü'nü merak ettiklerini, yeni şehirler keşfedecekleri için heyecanlı olduklarını kaydetti.

Tren Şefi Fatih Sarı da ekspres rotası hakkında bilgi verdi. Yaklaşık 35 saatlik bir sefer süresi olduğunu anlatan Sarı, trenin dolu olduğunu, vatandaşlardan büyük ilgi gördüğünü söyledi.