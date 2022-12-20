Kruger'de geziye çıkan turistler, antilobun avlanması sırasında gözyaşlarını tutamadı.

Güney Afrika’daki Kruger Ulusal Parkı’nda kaydedilen görüntüler, vahşi yaşam mücadelesini bir kez daha gözler önüne serdi.

Parkta olup bitenleri gözleyen turistler, öküz başlı antilop sürüsüne denk geldi.

Antilobun avlanma anları kamerada

Antiloplar, göl kenarında su içerken, bir timsah sessizce sürüye yaklaştı. Sürüden biri, timsah tarafından yakalandı.

Çaresiz hayvan, kendisini suya çeken timsahtan kurtulmak için büyük mücadele verdi.

Turistler gözyaşlarına boğuldu

Sürüdeki diğer hayvanlar kaçarken, o sırada yaşananları izleyen turistler gözlerine inanamadı.

Antilobu boynundan yakalayan timsah, suyun derinliklerine dalarak gözden kayboldu. Gözyaşlarına boğulan turistlerin üzüldüğü anlar ise kameraya yansıdı.

Turistler, timsahın antilop avını gözyaşlarıyla izledi ViDEO