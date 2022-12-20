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    Turistler, timsahın antilop avını gözyaşlarıyla izledi

    Kruger'de geziye çıkan turistler, antilobun avlanması sırasında gözyaşlarını tutamadı.
    • Haber Merkezi
    • 20.12.2022 - 12:35
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 12:43
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    Turistler, timsahın antilop avını gözyaşlarıyla izledi

    Güney Afrika’daki Kruger Ulusal Parkı’nda kaydedilen görüntüler, vahşi yaşam mücadelesini bir kez daha gözler önüne serdi.

    Parkta olup bitenleri gözleyen turistler, öküz başlı antilop sürüsüne denk geldi.

    Antilobun avlanma anları kamerada

    Antiloplar, göl kenarında su içerken, bir timsah sessizce sürüye yaklaştı. Sürüden biri, timsah tarafından yakalandı.

    Çaresiz hayvan, kendisini suya çeken timsahtan kurtulmak için büyük mücadele verdi.

    Turistler gözyaşlarına boğuldu

    Sürüdeki diğer hayvanlar kaçarken, o sırada yaşananları izleyen turistler gözlerine inanamadı.

    Antilobu boynundan yakalayan timsah, suyun derinliklerine dalarak gözden kayboldu. Gözyaşlarına boğulan turistlerin üzüldüğü anlar ise kameraya yansıdı.

    Turistler, timsahın antilop avını gözyaşlarıyla izledi ViDEO

    Turistler, timsahın antilop avını gözyaşlarıyla izledi #1

    Turistler, timsahın antilop avını gözyaşlarıyla izledi #2

    Turistler, timsahın antilop avını gözyaşlarıyla izledi #3

    Turistler, timsahın antilop avını gözyaşlarıyla izledi #4


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