Turizm sektörü çalışanları aşılanmaya başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile birlikte 'Turizm Personeli Aşılama Kayıt Sistemi'ni hayata geçirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, program kapsamında turizm sektör çalışanlarının öncelikli olarak aşılanması için Sağlık Bakanlığı ile ‘Turizm Personeli Aşılama Kayıt Sistemi’ kurdu.

AŞI İÇİN KAYITLAR ALINMAYA BAŞLADI

Bu sistem üzerinden kayıtlar alınmaya başlandı. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) üzerinden yapılan yönlendirmelerle sisteme erişmek mümkün oluyor.

TURİZM PERSONELİ AŞILAMA KAYIT SİSTEMİ İÇİN TIKLAYIN

ÖNCELİK AÇIK OLAN TESİSLERDE GÖREV YAPANLAR

Aşılama sistemi öncelikli olarak açık olan tesislerde görev yapan personelden başlayacak. Daha sonra açılış tarihi esas alınarak diğer tesisler de kademeli olarak sürece dahil edilecek.

TGA'DAN YAPILAN AÇIKLAMA

TGA sitesinden konu ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Turizm sezonunun açılmasını takiben ülkemizdeki turizm hizmetlerinin yıl boyunca kesintisiz bir şekilde açık kalmasını sağlamak amacıyla, ilk etapta: ‘Güvenli Turizm Sertifikalı’ ve bakanlık belgeli konaklama tesisleri; ‘Güvenli Turizm Sertifikalı’ ve diğer belgeli konaklama tesisleri; ‘Güvenli Turizm Sertifikalı’ ve bakanlık belgeli yeme-içme tesisleri; seyahat acenteleri; turizm taşıma belgeli ve ‘Güvenli Turizm Sertifikalı’ araçlar; profesyonel tur rehberleri olmak üzere, aşı programına alınması konusunda çalışmalara başlanmıştır”



