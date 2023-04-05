Turizmin başkenti Antalya'da deniz ve hava sıcaklığı eşitlendi Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olan kentte, sıcaklık 18 dereceye ulaştı. Durumu fırsat bilen vatandaşlar sahile akın ederek kumsalda havanın tadını çıkardı.

İHA

Ülke genelinde yağışlı hava etkisini sürdürüyor.

Yurdun doğusunda kar yağışı yer yer devam ederken, birçok kentte şiddetli yağış etkili oluyor.

Geçtiğimiz haftalarda sel ile mücadele eden Antalya'da ise ilkbaharda adeta yaz havası yaşanıyor.

Turizmin başkentinde şimdilerde deniz ve hava sıcaklığının eşitlenmesiyle Konyaaltı Sahili turkuaz renge büründü.

Mavi ile turkuazın birleşimi mest etti

18 dereceye ulaşan hava sıcaklığı, yerli ve yabancı turistleri sahile döktü. Vatandaşlar hem manzaranın hem güneşin tadını çıkardı.

Sahil boyu turkuaz renge bürünen sahilde, mavi ile turkuazın dansı havadan da görüntülendi.

"Antalya güzel, denizi de çok hoşuma gidiyor"

Arkadaşı ile beraber sahile dinlenmeye gelen Güney Akcan, "Havalar ısınmaya başladı, sıcaklıklar arttı. Antalya güzel, denizi de çok hoşuma gidiyor. Konyaaltı Sahili'nin suyu çok tuzlu ama yine de bu şehri seviyorum." dedi.