Türk ailenin çocuklarını elinden alan Almanya'ya karşı, Türk bakanlıktan ailenin hukuk mücadelesine destek

Alman Gençlik Dairesi tarafından 2 çocuğu ellerinden alınan ve sürdürdükleri hukuk mücadelesini kazanarak çocuklarına kavuşan çifte, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı destek verdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Almanya'da çocukları ellerinden alınan Altınkaya çiftinin hukuki sürecini desteklediğini belirten bir açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; evde masadan düştüğü belirtilerek hastaneye götürülen Berna-Sertan Altınkaya çiftinin 1,5 yaşındaki bebekleri Y.C.A. ve 4 yaşındaki ağabeyi K.A.’nın ebeveynlerince şiddet uygulandığı gerekçesiyle Remscheid Gençlik Dairesi tarafından ellerinden alınmasının hemen ardından Bakanlık harekete geçti.

HUKUK MÜCADELESİNİ KAZANDILAR

Altınkaya çiftiyle iletişime geçen Bakanlığın Düsseldorf Ataşeliği yetkilileri, aileye pedagojik destek sağlarken, çocuklarının hangi şart ve durumlarda geri verileceğine dair hukuki bilgilendirmelerde bulunuldu. Altınkaya çifti, bakanlığın da desteğiyle sürdürdükleri hukuk mücadelesini kazanarak çocuklarına kavuştu.

ALMANYA'NIN POLİTİKALARINI PROTESTO ETTİLER

Öte yandan Remscheid Gençlik Daireleri tarafından haksız yere çocukları ellerinden alınan Altınkaya ailesi ve benzer durumda olan aileler için 12 Temmuz'da bir destek gösterisi düzenlenmişti. Dormagen Belediyesi önünde toplanan kalabalık belediye önüne siyah çelenk bırakarak Alman Gençlik Daireleri'nin haksız tavrını protesto etmişti.





