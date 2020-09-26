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    • Türk ailenin çocuklarını elinden alan Almanya'ya karşı, Türk bakanlıktan ailenin hukuk mücadelesine destek

    Türk ailenin çocuklarını elinden alan Almanya'ya karşı, Türk bakanlıktan ailenin hukuk mücadelesine destek

    Alman Gençlik Dairesi tarafından 2 çocuğu ellerinden alınan ve sürdürdükleri hukuk mücadelesini kazanarak çocuklarına kavuşan çifte, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı destek verdi.
    • DHA
    • 26.09.2020 - 14:31
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    Türk ailenin çocuklarını elinden alan Almanya'ya karşı, Türk bakanlıktan ailenin hukuk mücadelesine destek

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Almanya'da çocukları ellerinden alınan Altınkaya çiftinin hukuki sürecini desteklediğini belirten bir açıklama yaptı.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; evde masadan düştüğü belirtilerek hastaneye götürülen Berna-Sertan Altınkaya çiftinin 1,5 yaşındaki bebekleri Y.C.A. ve 4 yaşındaki ağabeyi K.A.’nın ebeveynlerince şiddet uygulandığı gerekçesiyle Remscheid Gençlik Dairesi tarafından ellerinden alınmasının hemen ardından Bakanlık harekete geçti.

    HUKUK MÜCADELESİNİ KAZANDILAR

    Altınkaya çiftiyle iletişime geçen Bakanlığın Düsseldorf Ataşeliği yetkilileri, aileye pedagojik destek sağlarken, çocuklarının hangi şart ve durumlarda geri verileceğine dair hukuki bilgilendirmelerde bulunuldu. Altınkaya çifti, bakanlığın da desteğiyle sürdürdükleri hukuk mücadelesini kazanarak çocuklarına kavuştu.

    ALMANYA'NIN POLİTİKALARINI PROTESTO ETTİLER

    Öte yandan Remscheid Gençlik Daireleri tarafından haksız yere çocukları ellerinden alınan Altınkaya ailesi ve benzer durumda olan aileler için 12 Temmuz'da bir destek gösterisi düzenlenmişti. Dormagen Belediyesi önünde toplanan kalabalık belediye önüne siyah çelenk bırakarak Alman Gençlik Daireleri'nin haksız tavrını protesto etmişti.

    Türk ailenin çocuklarını elinden alan Almanya ya karşı, Türk bakanlıktan ailenin hukuk mücadelesine destek #1

    Türk ailenin çocuklarını elinden alan Almanya ya karşı, Türk bakanlıktan ailenin hukuk mücadelesine destek #2

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