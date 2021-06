Türk Akreditasyon Kurumu 11 personel alımı: TÜRKAK iş başvurusu nasıl yapılır?

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), KPSS 70 puan ile memur alım ilanı yayımladı. Peki TÜRKAK iş başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte işe alım detayları...

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), KPSS puan şartı ile personel alımı yapacağını duyurdu.

Türk Akreditasyon Kurumu tarafından yapılacak memur alımları iki kadrodan olacak. Uzman Yardımcısı kadrosu için farklı alanlarda 10 personel istihdam edecek olan kurum, Hukuk Müşavirliği kadrosu için ise 1 personel istihdam edecek.

Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, TÜRKAK iş başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir sorguluyor.

İşte TÜRKAK 11 personel alım ilanı ve detayları...

TÜRKAK 11 PERSONEL ALIM İLANI

Türk Akreditasyon Kurumunca (TÜRKAK) sözlü giriş sınavı ile 10 (on) Akreditasyon Uzman Yardımcısı ve 1 (bir) Hukuk Müşaviri pozisyonuna personel alınacak.

Alınacak personel 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgisine göre Ek 23 üncü ve Ek 27 nci maddeleri ile Türk Akreditasyon Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği ve Türk Akreditasyon Kurumu Akreditasyon Uzmanlığı Yönetmeliğine göre idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilecek.

SINAVA KATILMA KOŞULLARI

A-Genel Şartlar:

14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

B-Özel Şartlar:

Akreditasyon Uzman Yardımcılığı giriş sınavı için;

a) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık veya Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Uluslararası İlişkiler veya Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Gıda Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurulularından mezun olmak,

c) Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla, 2019 veya 2020 yıllarına ait Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) aşağıdaki tabloda (Tablo-1) belirtilen puan türlerinden en az 70 puan almış olmak

Hukuk Müşaviri için:

a) Hukuk Fakültesinden veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kuramlarından mezun olmak,

b) Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla, 2019 veya 2020 yıllarına ait Kamu Personel Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak,

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, her bir sınav için aşağıda yer alan "Giriş Sınavı Bilgileri Tablosu" nda yer alan her bir grup için belirtilmiş puan türünden aldıkları en yüksek puana göre sıralanarak, her gruptan atama yapılacak pozisyon sayısının dört katı kadar aday giriş sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Gruplar itibariyle yapılacak giriş sınavına katılma hakkı elde eden en son adayla eşit puan almış adayların tümü sınava çağrılacaktır.

Adaylar, Tablo-1'de belirtilen gruplardan yalnız birine müracaat edebilecektir. Gruplar itibarıyla sınava çağrılacak aday sayısı kadar başvurunun olmaması veya giriş sınavının açıklanması sonucunda sınavı kazanan aday olmaması halinde pozisyon ve ihtiyaç durumuna göre gruplar arasındaki sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Türk Akreditasyon Kurumuna aittir.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

İlana başvurular, 16 Haziran 2021 - 30 Haziran 2021 tarihleri arasında alınacak. İlana başvuruda bulunacak adaylar tüm işlemleri online yapacak. Başvuru kılavuzunda yer alan internet adresi üzerinden başvuru formu dolduracak adaylar, daha sonra kurumun talep ettiği evrakları sisteme yükleyecek.