Türk Dünyası Spor Konseyi Onursal Başkanı Mehmet Baykan seçildi Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürü olarak uzun yıllar Türk Sporuna hizmet etmiş bir isim olan Mehmet Baykan, Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı bünyesinde kurulan Türk Dünyası Spor Konseyi Onursal Başkanı oldu.

Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı bünyesinde kurulan Türk Dünyası Spor Konseyi'nin Onursal Başkanı belli oldu.

Ülkemizin olimpiyatlarda birçok madalya almasında büyük emek ve fedakârlığı olan Mehmet Baykan, Onursal Başkan seçildi.

Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Genel Başkanı Dr. Abdullah Çalışkan, Türk Dünyası Spor Konseyi Onursal Başkanlığı görevini kabul eden Mehmet Baykan'a teşekkür etti.

"Bilgi ve tecrübesiyle önemli projeye imza atacağız"

Baykan’ın bilgi ve tecrübesi sayesinde birlikte birçok önemli projeye imza atacaklarını söyleyen Çalışkan, Türk Dünyası gençlerinin spor alanında birlik ve beraberliğine yönelik çalışmalar yapmaya başlayacaklarını ifade etti.

Türk Dünyasının birbirine yakınlaşması ve karşılıklı etkileşimin artması için sporun çok önemli ve etkili olduğunu söyleyen Çalışkan, bu amaçla Konsey olarak Vakıf çatısı altında gelecekte birçok başarılı proje ve faaliyete imza atacaklarına inandığını belirtti.

"Birlik, beraberlik ve dayanışma bilincine sahip bir nesil yetiştirmek amacıyla hareket edeceğiz"

Türk Dünyası 2040 Vizyonu çerçevesinde Türk Dünyasında birlik, beraberlik ve dayanışma bilincine sahip bir nesil yetiştirmek amacıyla gençlik hareketliliği, değişimi ve eğitimi konularında projeler hayata geçirdiklerini söyleyen Çalışkan, gençlik iş birliğinin kapsamlı bölge içi iş birliğinin vazgeçilmez bir unsuru olduğunu ifade etti.

Gençleri radikalleşme ve şiddet içeren aşırıcılık tehdidinden korumak için sporun çok önemli olduğunu belirten Çalışkan, bu kapsamda ortak çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini söyledi.

Baykan: Elimden gelen gayreti göstereceğim

Türk Dünyası toplumlarını daha da yakınlaştırmak için sporun birleştirici gücünden yararlanmak gerektiğini belirten Baykan, bu amaçla Vakfın gelecekte sporun farklı alanlarında çeşitli turnuvalar, şampiyonalar ve benzeri etkinlikler düzenlemesi ve çeşitli projeler geliştirmesi için elinden gelen gayreti göstereceğini söyledi.

Mehmet Baykan kimdir

1964 yılında Konya’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezunu oldu.

1988 yılında Konya Taşkent Spor Kulübü yönetiminde görev aldı. Konya Futbol İl Temsilciliği ve Konya Spor Kulübü Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlendikten sonra 1998-2011 yılları arasında 13 yıl aralıksız Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığı, 2 yıl süreyle Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Spor Danışmanlığı görevlerinde bulundu. 2001 yılında Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcılığı görevine seçilip 2009-2012 yılları arasında Genel Başkanlık yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunda çeşitli dönemlerde görevler üstlenen Baykan, 2004-2015 yılları arasında Amatör ve Profesyonel Kurul Başkanlıklarının yanı sıra Başkan Vekilliği görevlerini yürüttü.

2019-2022 yılları arasında Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekilliği yaptı. Londra 2012 Yaz Olimpiyat Oyunları, Rio De Janeiro 2016 Yaz Olimpiyat Oyunları, Sochi 2014 Kış Olimpiyat Oyunları, PyeongChang 2018 Kış Olimpiyat Oyunları ve ülkemizin en fazla madalya sayısına ulaştığı 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları başta olmak üzere Mersin'de gerçekleştirilen 17. Akdeniz Oyunları, 2017 Samsun 23. Yaz Deafolimpik Oyunları ve Erzurum’da yapılan 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivalinde Kafile Başkanı olarak görev aldı.

Geleceğin olimpiyat şampiyonlarını yetiştirmek için başlatılan son yıllarda ki sonuç odaklı en önemli proje olan Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri (TOHM)’nin kuruculuğunu yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonundaki görevleri sırasında futbolun ülke geneline yaygınlaşması adına Bölgesel Amatör Lig (BAL LİGİ)’in kurulmasını sağladı. 9 Eylül 2011 tarihinde Spor Genel Müdürü olarak atandı.