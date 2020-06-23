Dolar
6.8511
0.0744%
Euro
7.7669
0.7562%
Altın
1767.18
0.7054%
Borsa
115792.02
0.5225%
G. Altın
389.241
0.7652%
Bitcoin
66071.15
0.2158%
23ºC
İstanbul
Bulutlu 23 C

    Türk gazeteci Yavuz Atalay, WHCA Başkanlığı'na aday oldu

    ABD’de görevini sürdüren Atalay, olan Beyaz Saray Muhabirleri Derneği Başkanlığı için adaylığını koyduğunu duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2020 - 17:30
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Türk gazeteci Yavuz Atalay, WHCA Başkanlığı'na aday oldu #1

    Türk gazeteci Yavuz Atalay, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği (WHCA) Başkanlığı için aday oldu.

    ABD’nin başkenti Washington’da yaşayan Atalay, mutlu haberi Twitter adresinden duyurdu.

    "TEK TÜRK GAZETECİ"

    Atalay paylaşımında, “Duyurmaktan büyük mutluluk duyarım ki, dünyanın en önemli ve güçlü gazeteci topluluğu olan Beyaz Saray Muhabirleri Derneği Başkanlığı (WHCA) için resmi olarak adaylığımı koymuş bulunmaktayım. Bu anlamda tek Türk gazeteci olduğumu da gururla belirtmek isterim.” notunu düştü.

    Görüş Bildir