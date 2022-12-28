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    Türk halkının yüzde 85'i yılbaşında ağaç süslemiyor

    Areda Survey araştırmasına göre Türkiye'de yılbaşında halkın yüzde 14,8’i yılbaşı akşamı için ağaç süslemesi yaparken yüzde 85,2’si süsleme yapıyor.
    • 28.12.2022 - 17:08
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    Türk halkının yüzde 85'i yılbaşında ağaç süslemiyor

    Areda Survey yeni yıla sayılı günler kala Türk halkının yeni yılı nasıl karşılamayı planladığına yönelik bin 100 kişinin katılımıyla araştırma gerçekleştirdi.

    Hindi yerine Türk halkının tercihi tavuk

    Araştırmaya sonucuna göre, Türk halkının yemek tercihi, yılbaşı ile bütünleşen hindi yerine yüzde 76,4 ile tavuktan yana oldu.

    Tercihini hindiden yana yapanlar ise yüzde 23,6'lık dilimde yer aldı.

    Yüzde 71 tombala oynuyor

    Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 90,6’sı yeni yıla evde ailesiyle girmeyi planlıyor.

    Yeni yıla sevdikleriyle bir arada girerken oynamayı tercih ettikleri oyun ise yüzde 71 ile tombala. Onu yüzde 29 ile kızmabirader takip ediyor.

    Yüzde 85 ağaç süslemiyor

    Araştırmaya göre halkın yüzde 14,8’i yılbaşı akşamı için ağaç süslemesi yaptığını belirtirken, yüzde 85,2’si süsleme yapmadığını belirtiyor.

    Türk halkının yüzde 85 i yılbaşında ağaç süslemiyor #1


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