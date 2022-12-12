Türk kadın pilot, Kuveyt’in ilk kadın kaptan pilotu oldu

2 yıllık eğitimin ardından pilot lisansı alan ve yurt dışında çalışmaya başlayan Türk kadın pilot Elif Güveyler, Kuveyt’in ilk kadın kaptan pilotu oldu. Güveyler, mutlu haberi sosyal medyadan duyurdu.

Kuveyt merkezli Jazeera Airways’de yaklaşık 3 yıldır görev yapan Elif Güveyler, eğitimi tamamlayıp kaptan pilot oldu.

Güveyler, Kuveyt’tin ilk kadın kaptan pilotu olduğunu açıkladı.

Kuveyt tarihinde bir ilki gerçekleştirdi

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Elif Güveyler “Kaç zamandır bu haberi vermek istiyordum sizlere. Uzun yıllar çokça çalışmanın, çabalamanın, kendini kanıtlamanın ardından yurt dışında bir şirkette hatta Kuveyt tarihinde bir ilki gerçekleştirerek şirketin ve ülkenin ilk kadın kaptan pilotu olma gururunu sizlerle paylaşmak istiyorum.” dedi.

2010 yılında karar verdi

37 yaşındaki Elif Güveyler, 9 Eylül Üniversitesi İngilizce bölümünden mezun olduktan sonra havalimanında görev yaparken, 2010 yılında pilot olmaya karar verdi.

İşinden ayrılan Güveyler, eğitim almaya başladı.

DHA’nın haberine göre Güveyler, toplam iki yıllık eğitimin sonrasında pilot lisansına kavuştu.