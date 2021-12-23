Türk kahvesinde öğütülmüş nohut hilesi

Her üründe olduğu gibi fırsatçılar, kilosu 100-105 lira arasında satılan Türk kahvesine öğütülmüş nohut karıştırarak karlarını artırıyor.

Gıda sektöründe açgözlülerin, toplumun sağlığını hiçe sayarak hilelerle ürünlerini miktar olarak çoğaltmaya ve haksız kazanç elde etmeye çalışmasına çokça tanık oluyoruz.

Bu hilecilik, özellikle son günlerde, gıda ürünlerindeki fiyat artışları ile daha da başvurulur bir hale geldi.

TÜRK KAHVESİ SAHTECİLERİN YENİ HEDEFİ

Sahtecilerin bu kez kendilerine seçtiği ürün ise Türk kahvesi.

Türk toplumunun, en önemli geleneksel içeceklerinden biri olan kahve, son dönemdeki fiyat artışları ile fırsatçıların ağzının suyunu akıttı.

Piyasada kilosu en uygun 100-105 TL fiyatla satılan Türk Kahvesi, ortalama kalitedeki bir üründe ise 140 TL seviyelerine çıkıyor.

NOHUT TOZU KARIŞTIRILIYOR

Fırsatçılar, öğüttükleri kahve çekirdeklerine ise öğütülmüş nohut katarak müdahale ediyor.

Kokusu ve rengi bakımından ayırt edilemeyen nohut tozu, aynı zamanda geçmiş kıtlık zamanlarında kahve olarak kullanılması bakımından da kahve sektörüne çok uzak bir ürün değil.

Fırsatçılar bu yakınlıktan faydalanarak ortaya çıkarttıkları karışım sayesinde karlarını yüzde 35-40 arasında artırmış oluyor.