Türk Lirası banknotlarının tarihsel değişimi

Maddi manevi hayatın en önemli parçası olan para, her ülkede zamanla değişime uğramıştır. İşte Türk Lirası'nın yıllar içindeki değişimi de sizler için derledik...

Türk Lirası banknotları Cumhuriyet Dönemi'nden itibaren birçok kez değişime uğradı, yenilendi.

TL'nin tarihine değinecek olursak, Türkiye Cumhuriyeti'nde 5 Aralık 1927 tarihinde birinci emisyon grubunda E1 ilk banknotlarını tedavüle çıkarıncaya kadar, Osmanlı İmparatorluğu'ndan devralınan "Evrak-ı Nakdiye"ler kullanıldı.

TÜRK LİRASI'NA GİDEN YOL

Türk lirasının küresel açıdan itibarını yükseltmek ve çeşitli karışıklıklara son vermek amacıyla paradan altı sıfır atılarak, Türk lirası 31 Ocak 2005'te geçici olarak tedavülden kaldırılmış ve yerine Yeni Türk lirası kullanılmaya başlandı.

Bugüne kadar Türk lirasının ön yüzünde sadece Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü'nün resimleri bulunmuştur.

Ayrıca Yunus Emre, II. Mehmed, Mehmet Akif Ersoy ve Cahit Arf gibi Türk büyüklerinin portreleri ise Türk lirasının bazı emisyonlarının arka yüzünde yer almıştır.

TL SİMGESİ

TCMB tarafından, Türk lirasının itibarının perçinlenmesi ve dünyada bilinirliğinin artırılması amacıyla 8 Eylül 2011 tarihinde TL Simgesi Yarışması düzenlenmiş, yarışma sonucunda yeni simge belirlenerek 1 Mart 2012 tarihinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulmuştur.[13]

Tülay Lale'nin tasarımı yeni simge (₺), yarım çıpa halindeki L harfi içine yerleştirilmiş yukarı doğru çift çizgili küçük T harfinden oluşmaktadır. Çift çizgi doğu-batı köprüsü ve istikrarı, çıpa ise yükselişi ve güveni temsil eder.

DÜNDEN BUGÜNE TÜRK LİRASI