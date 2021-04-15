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- Türk mutfağının sevilen lezzeti: Kuzu incik tarifi
Türk mutfağının sevilen lezzeti: Kuzu incik tarifi
Türk mutfağının sevilen lezzetleri arasında yer alan kuzu incik, iftar sofralarınıza çok yakışacak. Peki, doğru şekilde pişirildiğinde eşsiz lezzete sahip olan kuzu incik nasıl yapılır? İşte tarifi..
- Haber Merkezi
- 15.04.2021 - 14:55
- Güncelleme : 15.04.2021 - 15:01
Kuzu incik, Türk mutfağının en lezzetli et yemekleri arasında yer alıyor.
Enfes tariflerden biri olan kuzu incik yemeğinde dikkat edilmesi gereken en önemli püf nokta ise pişirme süresi.
Arpacık soğan, domates, sivri biber, gibi malzemelerle hazırlanan bu lezzeti sizler de denemek istiyorsanız, bu tarife göz atabilirsiniz.
Peki, kuzu incik nasıl yapılır? İşte, iftar sofralarına damak çatlatan lezzetli bir yemek arayışında olanlar için adım adım kuzu incik tarifi...
KUZU İNCİK TARİFİ İÇİN MALZEMELER
- 4 adet kuzu incik
- 10 adet arpacık soğan
- 2 adet domates
- 1 adet havuç
- 3 adet sivri biber
- 2 adet patates
- 2 diş sarımsak
- 1 adet kırmızıbiber
- 50 gram tereyağı
- 1 çay bardağı su
- 1 tatlı kaşığı salça
- Kekik
- Karabiber
- Tuz
KUZU İNCİK YAPILIŞI
- İncikleri yağın yarısında kızartın.
- Daha sonra inciklerin üzerine soyulan soğanları ilave edin ve pembeleşinceye kadar soteleyin.
- Ardından patates ve domatesi elma dilimleri şeklinde doğrayın.
- Diğer sebzeleri ise uzun uzun doğrayın.
- Kızartılan incik ve soğanlarla birlikte kapaklı cam tencereye koyun.
- Daha sonra üzerine suda eritilen salça ve baharatlı sosu dökün.
- Kapağını kapatın ve 200 derece fırında sebzeler hafif kızarana dek pişirin. Afiyet olsun.