Türk polisi, Suriye'de üşüyen çocukları giydirdi

Zorlu kış şartlarında yaşam mücadelesi veren Suriyeli çocukların yüzü, Türk güvenlik güçleri tarafından güldürüldü. Bölgedeki polis, çocuklara kışlık kıyafet hediye etti.

Kış mevsimi şiddetini birçok noktada hissettirirken, Suriye'de de oldukça sert hava koşulları hakim.

İç savaş nedeniyle birçok imkana erişemeyen Suriyeli çocuklar, Türk polisinin aldığı kış hediyeleriyle ısındı.

Çocuklar için alınan mont, bot, çorap gibi ihtiyaçlar, polis tarafından Suriyelilere verildi.

Polisin çocukların yüzünü güldürdüğü anlar, Türk Polis Teşkilatı'nın Twitter hesabından da paylaşıldı.

"KAHRAMAN POLİSLERİMİZ, ÇOCUKLARIN YÜZÜNÜ DE GÜLDÜRÜYOR"

Polis Teşkilatı'nın paylaşımında, "Suriye'nin Afrin ve Azez bölgelerinde görev yapan kahraman polislerimiz, terörle mücadelede destan yazarken, soğuk kış koşullarında çocukların yüzünü de güldürüyor." ifadelerine yer verildi.