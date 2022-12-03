Türk sinemasının bilge yönetmeni: Ahmet Uluçay

Yönetmenliğini üstlendiği "Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak" ve "Bozkırda Deniz Kabuğu" filmleriyle tanınan yönetmen Ahmet Uluçay, vefatının 13. yılında yad ediliyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik köyünde 2 Aralık 1954'te dünyaya gelen, ilkokulu bitirdikten sonra bir süre çobanlık yapan ödüllü yönetmen ve senarist Ahmet Uluçay, inşaat işçiliği, kamyon şoförlüğü, hamallık ve tavukçuluk gibi çeşitli işlerde çalıştı.

Uluçay, köylerine gelen gezici bir film ekibi sayesinde sinemayla tanıştı, 12 yaşındayken arkadaşı İsmail Mutlu ile bir sinema makinesi yaptı.

Topladığı kopuk film parçalarıyla köy halkına küçük gösterimler yapan Uluçay, arkadaşları İsmail Mutlu ve Şerif Akarsu ile "Tepecik Köyü Arkadaş Sinema Grubu"nu kurdu.

TRT2 kanalında bilge yönetmen Ahmet Uluçay'ın hayatına dair belgesel yayınlandı. Yayınlanan belgeselde onu tanıyan insanların sözleri Ahmet Uluçay'ın hayatını insanlara aktardı.

Köyde yaşayan yönetmen

Usta yönetmen, sinemanın yanı sıra edebiyatla da ilgilendi. Tavşanlı'daki yerel bir gazetede yazarlık da yapan yönetmen Uluçay, 1978'de sadece tek sayı basılan bir edebiyat dergisi çıkardı. Uluçay, ömrünün son zamanlarına kadar yaşamını sürdürdüğü Tepecik köyünde, "Şair Ahmet" olarak anıldı.

Sinema dünyasında "köylü yönetmen" olarak tanınan Uluçay, kendisini "Ben köylü yönetmen değilim, köyde yaşayan bir yönetmenim." diyerek tanıttı.

Filmlerini zor şartlar altında çekti

Filmlerini zor şartlar altında çeken yönetmen Uluçay, yaptığı çeşitli işlerde iflas ettikten sonra sinemada başarıyı yakaladı.

Ahmet Uluçay, ilk kısa filmi "Optik Düşler"i 1993'te aldığı eski bir kamerayla çekti. Daha sonra "Koltuk Değneklerinden Kanat Yapmak", "Bizim Köyün Orta Yeri Sinema", "Minyatür Kosmos'da Rüya", "İnci Deniz Dibinde", "Epilectic Film", "Uzun Metrajın Resmi", "Exorcise" ve "Kaza" adlı filmlere imza atan Uluçay, eserleriyle birçok önemli ödüle layık görüldü.

"Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak"

İlk uzun metrajlı filmini 2002'de çeken ünlü yönetmen, "Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak" filmiyle İstanbul Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Film Ödülü, San Sebastian Uluslararası Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü, Sinema Yazarları Derneği Türk Sineması Ödülleri'nde En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Senaryo Ödülü, 7. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Film ve En İyi Kurgu Ödülü, Karadeniz Film Festivali'nde ise En İyi Yönetmen ve En İyi İlk Film Ödüllerinin sahibi oldu.

İzleyiciyle 26 Kasım 2004'te buluşan film, sinema dili, doğal anlatım tekniği ve amatör oyuncuların başarısıyla Türkiye'de ve dünyada ilgiyle karşılandı.

Başrollerinde İsmail Hakkı Taslak, Kadir Kaymaz ve Boncuk Yılmaz'ın oynadığı, bir köyden kasabaya çıraklık için giden iki gencin sinema tutkusunu anlatan filmin aldığı ödül sayısı kırkı buldu.

Sinema bilgesi: Ahmet Uluçay

Uluçay, 2007'de başladığı "Bozkırda Deniz Kabuğu" filmine sağlık sorunları nedeniyle devam etme imkanı bulamadı.

55 yaşında hayata veda etti

Beyin tümörü teşhisiyle kaldırıldığı hastanede tedavi görürken zatürreye yakalanan iki çocuk babası Uluçay, 30 Kasım 2009'da, 55 yaşındayken vefat etti.

Uluçay, "Bozkırda Deniz Kabuğu", "Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak", "Exorcise", "Uzun Metrajın Resmi", "Epileptic", "İnci Deniz Dibinde", "Minyatür Kosmos'da Rüya", "Bizim Köyün Orta Yeri", "Optik Düşler", "Koltuk Değneklerinden Kanat Yapmak" gibi filmlere imza attı.