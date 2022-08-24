Türk vatandaşlarından vize istemeyen 10 ülke

Tatil ya da iş için seyahat etmek isteyen vatandaşlar vize istemeyen ülkeleri araştırmaya başladı. İşte, vizesiz pasaportsuz ülkeler...

Yabancı ülkelerin çoğu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından ülkelerine girişlerinde vize talebinde bulunuyor

Bazı ülkeler ise vizesiz giriş izni veriyor.

Çoğu insan vize olmadan kolay seyahat edebilmek adına vizesiz ülkeleri tercih ediyor.

İşte, Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler listesi...

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için pasaportsuz ve sadece kimlikle seyahat edilebilen ülkeler KKTC, Ukrayna, Gürcistan, Azerbaycan ve Moldova iken, bu ülkelere en son Sırbistan da eklendi.

Sırbistan

Sırbistan hükümeti, Türkiye ile kimlikle geçiş uygulamasına ilişkin kararı yürürlüğe koydu. Türkiye ve Sırbistan vatandaşları, karşılıklı olarak kimlikle seyahat edebiliyor.

Andorra

90 gün vizesiz.

Fransa-İspanya sınırındaki Pirene Dağları’nda konuşlanan andorra 468 km2 yüzölçümüne ve yaklaşık 71.000 kişilik nüfusa sahip ufacık bir ülkedir.

Andorra, Türk vatandaşlarına vizesiz ancak ülkenin kendi havalimanı olmadığı için ilk durağınız Fransa veya İspanya olacak.

Fransa ve İspanya topraklarından geçeceğiniz için Schengen vizesi gerekiyor.

Antigua ve Barbuda

180 gün vizesiz.

Antigua ve Barbuda; Karayip Denizi'nin doğusunda, Küçük Antiller ada grubundaki bağımsız bir ada ülkesidir.

Ülkeye adını veren iki büyük ada ve çeşitli adacıklardan meydana gelir.

Başkenti, Antigua adasındaki St. John's'tur. Resmi dili İngilizce’dir.

Arjantin

90 gün vizesiz.

Arjantin, resmi adıyla Arjantin Cumhuriyeti topraklarının büyük bölümü Güney Amerika kıtasının güneyini kaplayan Güney Konisi’nde yer alan ülkedir.

Arjantin 2.791.810 kilometrekare (1.077.924 sq mi)'lik toplam yüzölçümü ile Güney Amerika'da ikinci, dünyada ise en büyük sekizinci ülkedir.

Arnavutluk

90 gün vizesiz.

Arnavutluk resmî adı Arnavutluk Cumhuriyeti, Balkanlar'da bir ülkedir.

Komşuları kuzeyde Karadağ, kuzeydoğusunda Kosova, doğusunda Kuzey Makedonya ve güneyinde Yunanistan'dır.

Azerbaycan

90 gün vizesiz.

Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz.

Bahamalar

240 gün vizesiz.

Bahama Milletler Topluluğu, Karayipler'de yer alan ve coğrafi açıdan Orta Amerika'ya dahil edilen Batı Hint Adaları'nın kuzeydoğu sınırını oluşturan bir takımada ülkesidir.

Bahreyn

30 gün vizesiz.

Resmi adıyla, Bahreyn Krallığı, Asya'da, Basra Körfezi'nde yer alan bir ada ülkesidir.

Bahreyn'in güneydoğusunda Katar, batısında Suudi Arabistan yer alır.

"Bahreyn" Arapça bir kelime olup "iki denizin arasında" demektir.

Birleşik Arap Emirlikleri

30 gün vizesiz.

Birleşik Arap Emirlikleri, kısaca BAE, Orta Doğu'da Arap Yarımadası'nın güneydoğusunda bulunan, Umman ve Suudi Arabistan'la komşu olan ülkedir.

Bosna-Hersek

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

Osmanlı şehri olarak bilinen Saraybosna, Bosna-Hersek’in başkentidir.

Avrupa kıtasının güneydoğu kısmında yer alan Bosna-Hersek, Balkan yarımadasının ise kuzeybatısında yer alır.

Boşnak, Sırp ve Hırvat etnik gruplarının yaşadığı Bosna-Hersek’te resmî dil olarak Boşnakça, Sırpça ve Hırvatça kullanılır.

Ülkede para birimi olarak Bosna-Hersek Markı geçerlidir.