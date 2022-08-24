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    Türk vatandaşlarından vize istemeyen 10 ülke

    Tatil ya da iş için seyahat etmek isteyen vatandaşlar vize istemeyen ülkeleri araştırmaya başladı. İşte, vizesiz pasaportsuz ülkeler...
    • 24.08.2022 - 13:14
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    Türk vatandaşlarından vize istemeyen 10 ülke

    Yabancı ülkelerin çoğu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından ülkelerine girişlerinde vize talebinde bulunuyor

    Bazı ülkeler ise vizesiz giriş izni veriyor.

    Çoğu insan vize olmadan kolay seyahat edebilmek adına vizesiz ülkeleri tercih ediyor.

    İşte, Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler listesi...

    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için pasaportsuz ve sadece kimlikle seyahat edilebilen ülkeler KKTC, Ukrayna, Gürcistan, Azerbaycan ve Moldova iken, bu ülkelere en son Sırbistan da eklendi.

    Sırbistan

    Sırbistan hükümeti, Türkiye ile kimlikle geçiş uygulamasına ilişkin kararı yürürlüğe koydu. Türkiye ve Sırbistan vatandaşları, karşılıklı olarak kimlikle seyahat edebiliyor.

    Türk vatandaşlarından vize istemeyen 10 ülke #1

    Andorra

    90 gün vizesiz.

    Fransa-İspanya sınırındaki Pirene Dağları’nda konuşlanan andorra 468 km2 yüzölçümüne ve yaklaşık 71.000 kişilik nüfusa sahip ufacık bir ülkedir.

    Andorra, Türk vatandaşlarına vizesiz ancak ülkenin kendi havalimanı olmadığı için ilk durağınız Fransa veya İspanya olacak.

    Fransa ve İspanya topraklarından geçeceğiniz için Schengen vizesi gerekiyor.

    Türk vatandaşlarından vize istemeyen 10 ülke #2

    Antigua ve Barbuda

    180 gün vizesiz.

    Antigua ve Barbuda; Karayip Denizi'nin doğusunda, Küçük Antiller ada grubundaki bağımsız bir ada ülkesidir.

    Ülkeye adını veren iki büyük ada ve çeşitli adacıklardan meydana gelir.

    Başkenti, Antigua adasındaki St. John's'tur. Resmi dili İngilizce’dir.

    Türk vatandaşlarından vize istemeyen 10 ülke #3

    Arjantin

    90 gün vizesiz.

    Arjantin, resmi adıyla Arjantin Cumhuriyeti topraklarının büyük bölümü Güney Amerika kıtasının güneyini kaplayan Güney Konisi’nde yer alan ülkedir.

    Arjantin 2.791.810 kilometrekare (1.077.924 sq mi)'lik toplam yüzölçümü ile Güney Amerika'da ikinci, dünyada ise en büyük sekizinci ülkedir.

    Türk vatandaşlarından vize istemeyen 10 ülke #4

    Arnavutluk

    90 gün vizesiz.

    Arnavutluk resmî adı Arnavutluk Cumhuriyeti, Balkanlar'da bir ülkedir.

    Komşuları kuzeyde Karadağ, kuzeydoğusunda Kosova, doğusunda Kuzey Makedonya ve güneyinde Yunanistan'dır.

    Türk vatandaşlarından vize istemeyen 10 ülke #5

    Azerbaycan

    90 gün vizesiz.

    Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz.

    Türk vatandaşlarından vize istemeyen 10 ülke #6

    Bahamalar

    240 gün vizesiz.

    Bahama Milletler Topluluğu, Karayipler'de yer alan ve coğrafi açıdan Orta Amerika'ya dahil edilen Batı Hint Adaları'nın kuzeydoğu sınırını oluşturan bir takımada ülkesidir.

    Türk vatandaşlarından vize istemeyen 10 ülke #7

    Bahreyn

    30 gün vizesiz.

    Resmi adıyla, Bahreyn Krallığı, Asya'da, Basra Körfezi'nde yer alan bir ada ülkesidir.

    Bahreyn'in güneydoğusunda Katar, batısında Suudi Arabistan yer alır.

    "Bahreyn" Arapça bir kelime olup "iki denizin arasında" demektir.

    Türk vatandaşlarından vize istemeyen 10 ülke #8

    Birleşik Arap Emirlikleri

    30 gün vizesiz.

    Birleşik Arap Emirlikleri, kısaca BAE, Orta Doğu'da Arap Yarımadası'nın güneydoğusunda bulunan, Umman ve Suudi Arabistan'la komşu olan ülkedir.

    Türk vatandaşlarından vize istemeyen 10 ülke #9

    Bosna-Hersek

    180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

    Osmanlı şehri olarak bilinen Saraybosna, Bosna-Hersek’in başkentidir.

    Avrupa kıtasının güneydoğu kısmında yer alan Bosna-Hersek, Balkan yarımadasının ise kuzeybatısında yer alır.

    Boşnak, Sırp ve Hırvat etnik gruplarının yaşadığı Bosna-Hersek’te resmî dil olarak Boşnakça, Sırpça ve Hırvatça kullanılır.

    Ülkede para birimi olarak Bosna-Hersek Markı geçerlidir.


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