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Türk Yıldızları, Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz için uçtu
Akrobasi timi, Büyük Taarruz'un 98'inci yıl dönümünde gösteri uçuşu yaptı.
- AA
- 27.08.2020 - 13:28
Büyük Taarruz'un 98. yılı etkinlikleri kapsamında Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Afyonkarahisar'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığında konuşlu Türk Yıldızlarının gösterisini izlemek isteyenler, kentteki Anıt Park ve çevresinde koronavirüs tedbirleri kapsamında bir araya geldi.
TÜRK YILDIZLARINDAN GÖSTERİ
Dünyada 8 süpersonik uçakla gösteri yapan tek akrobasi timi olan Türk Yıldızları, manevralarıyla izleyenlerin beğenisini topladı.
Vatandaşlar, Türk Yıldızlarının gösterisini cep telefonları ve kameralarıyla kaydetti.