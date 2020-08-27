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    Türk Yıldızları, Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz için uçtu

    Akrobasi timi, Büyük Taarruz'un 98'inci yıl dönümünde gösteri uçuşu yaptı.
    • AA
    • 27.08.2020 - 13:28
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    Türk Yıldızları, Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz için uçtu

    Büyük Taarruz'un 98. yılı etkinlikleri kapsamında Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Afyonkarahisar'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

    Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığında konuşlu Türk Yıldızlarının gösterisini izlemek isteyenler, kentteki Anıt Park ve çevresinde koronavirüs tedbirleri kapsamında bir araya geldi.

    TÜRK YILDIZLARINDAN GÖSTERİ

    Dünyada 8 süpersonik uçakla gösteri yapan tek akrobasi timi olan Türk Yıldızları, manevralarıyla izleyenlerin beğenisini topladı.

    Vatandaşlar, Türk Yıldızlarının gösterisini cep telefonları ve kameralarıyla kaydetti.

    Türk Yıldızları, Afyonkarahisar da Büyük Taarruz için uçtu #1

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