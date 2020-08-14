Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlu akrobasi timi Türk Yıldızları, Türk bayrağının sembolü hilal oluşturdu.

Süpersonik uçakla gösteri yapan Türk Yıldızları'nın eğitim uçuşları da gösterileri kadar ilgi görüyor.

Türk Yıldızları jetleri, Konya'da görenleri mest eden bir gösteriye imza attı.

Eğitim uçuşu kapsamında havalanan uçaklar, gökyüzünde Türk bayrağının sembolü hilal çizdi.

GÖKYÜZÜNDE HİLAL ÇİZDİLER

Türk Yıldızları Parkı civarında, 2 süpersonik uçakla yapılan hilali görenler manzaraya hayran kaldı.

Semada süzülen dünyaca ünlü Türk Yıldızları'nın gökyüzüne hilal çizmesi görüntülendi.

Türk Yıldızları Konya semalarında hilal çizdi ViDEO

SAATTE BİN KİLOMETRE

Saatte bin kilometre hızın üzerine çıkan ve aralarındaki mesafenin bir metreye kadar düştüğü uçaklar, konuşlandığı Konya semalarını renklendiriyor.

Türk halkının Silahlı Kuvvetlere olan güven duygusunu pekiştirmek ve gençlerin havacılığa olan sevgisini artırmak amacıyla kurulan timin gökyüzündeki dansı nefes kesiyor.