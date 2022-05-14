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    Türk Yıldızları'nın İskenderun'daki gösterisi nefes kesti

    Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları, Hatay'ın İskenderun ilçesinde gösteri uçuşu yaptı. Nefes kesen gösteri uçuşunu çok sayıda izledi.
    • 14.05.2022 - 20:07
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    Türk Yıldızları'nın İskenderun'daki gösterisi nefes kesti

    Hatay Valiliği, İskenderun Kaymakamlığı, İskenderun Teknik Üniversitesi ve ilçe belediyesinin iş birliği ile organize edilen Türk Yıldızları gösterisi, çevre şehirlerden gelen vatandaşların da katılımıyla yoğun ilgi gördü.

    Akrobasi hareketleriyle izleyenleri büyüledi

    Sahil bandında toplanan binlerce vatandaş, Türk Yıldızları'nın gösterisi için yerlerini aldı.

    DHA'nın haberine göre, İskenderun semalarında nefes kesen bir gösteri sunan pilotlar, birbirinden tehlikeli akrobasi hareketleriyle izleyenlere heyecan ve gurur dolu anlar yaşattı.

    Vatandaşlar, Türk Yıldızları'nın nefes kesen gösterilerini izlerken, o anları cep telefonlarıyla kaydetmeyi, öz çekim yapmayı da ihmal etmedi.

    Türk Yıldızları nın İskenderun daki gösterisi nefes kesti #1

    Türk Yıldızları nın İskenderun daki gösterisi nefes kesti #2

    Türk Yıldızları nın İskenderun daki gösterisi nefes kesti #3

    Türk Yıldızları nın İskenderun daki gösterisi nefes kesti #4

    Türk Yıldızları nın İskenderun daki gösterisi nefes kesti #5


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