Kısıtlama dışı bırakılmalarından dolayı oldukça mutlu oldukları görülen turistlerden Rita Turapina, "Türk insanı çok pozitif ve onları çok seviyorum” dedi.

Tüm Türkiye’de uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan turistler, yeni yılın ilk günlerinde Antalya’da denize giriyor.

Kentte hafta sonu hava sıcaklığı ve deniz suyu sıcaklığı 20 derece ölçülürken, turistler güzel havanın tadını sahilde çıkarıyor.

Antalya aşığı 36 yaşındaki Rus turist Rita Turapina’nın deniz keyfi ise sahildekileri kıskandırıyor.

2 AYDIR TÜRKİYE'DE

2 aydır Türkiye’de tatil yapan Turapina, eşi Vadim Turapin, 8 yaşındaki oğlu Rdislav ve 1 yaşındaki kızı İsabella ile her gün sahile geliyor.

O anları cep telefonuyla kaydettiren Turapina, binlerce takipçisinin bulunduğu sosyal medyadan paylaşıp, hem yaşadığı eğlenceyi hem de Antalya’nın güzelliklerini tanıtmaya çalışıyor.

Türkiye aşığı Rus turistin Antalya'daki deniz keyfi VİDEO

"TÜRK İNSANINI ÇOK SEVİYORUM"

Antalya’nın çok güzel bir yer olduğunu ve farklı insanlarla tanışmayı çok sevdiğini söyleyen Turapina, “Polisler arkadaşımız oldu. Türk insanı çok pozitif. Bu yüzden onları çok seviyorum. İki aydır ailemle buradayız. Eşim ve çocuklarım yüzmüyor ama ben her sabah burada yüzüyorum. Su çok güzel ve soğuk değil. Şu an bana yaz ayları gibi geliyor.” dedi.