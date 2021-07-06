TBMM 35 personel alacak! TBMM memur alımı başvuruları ne zaman, şartları nelerdir?

TBMM'ye 35 memur alımı yapılacağına ilişkin resmi duyuru, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın resmi sayfası üzerinden yayımlandı. Peki TBMM memur alımı başvuruları ne zaman, şartları nelerdir?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bünyesine memur alımı için ilan yayımladı.

İlgili alım için başvuruların 5-16 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınacağı belirtilen duyuruda, başvuru yapacak adayların ilan edilen unvanlara göre belirlenen özel şartları yerine getirmesi gerektiği kaydedildi.

İlana göre TBMM bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere farklı kadrolarda lise ve lisans mezunu memur alımı yapılacak. Alımlar TBMM Başkanlığı Kreş, Gündüz Bakımevi ve Anaokuluna yapılacak olup en az 60 KPSS puanına sahip olan adaylar başvuru yapabilecek.

Peki TBMM memur alımı başvuruları ne zaman, şartları nelerdir? İşte TBMM 35 memur alımı başvuru şartları 2021...

ATAMA YAPILACAK KADROLAR VE ARANAN ŞARTLAR

TBMM 35 kişilik boş kadro ile Ankara ilinde görevlendirmek üzere 3 Psikolog, 12 Anaokulu Öğretmeni ve 20 Bakıcı Anne alımı yapılacak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Başvurular, 05 Temmuz-16 Temmuz 2021 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/tbmm-baskanligi internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak olup şahsen veya posta yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacak.

Adaylar başvuru süresi içinde başvuruda bulunduğu kadroya ilişkin öğrenim belgesinin (diploma) bir örneğini (pdf, jpg vb. formatta) başvuru sisteminde kayıtlı e-posta adresleri üzerinden ikb.sinav@tbmm.gov.tr mail adresine gönderecek olup belge ibrazında bulunmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak.

SINAV ŞEKLİ

Sınavın yazılı aşaması için kadro unvanları itibarıyla Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2019 veya 2020 yıllarında gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavlarının (KPSS) sonuçları esas alınacak.

Kadro unvanlarına göre KPSS'den en yüksek puan alan adaydan başlanarak duyurulan kadroların üç katı aday (son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar dahil) sözlü sınava alınacak.

SÖZLÜ SINAV

Yazılı sınav puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların isim listesi ile sınavın yapılacağı yer, gün ve saat https://www.tbmm.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak şarttır. Sözlü sınav sonucunda, yazılı sınav puanının %60'ı ile sözlü sınav puanının %40'ı toplanarak adayların giriş sınavı puanı tespit edilecek.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

Sınava başvuruda bulunacak adayların;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde yer alan genel şartları taşımaları,

b) Sınav açılan kadrolar için aranan şartları taşımaları ve belirtilen KPSS puan türünden en az altmış puan almış olmaları, gerekmektedir.