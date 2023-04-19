Türkiye denilince bakın akla hangi yemekler geliyormuş! İşte o meşhur 10 lezzet Her köşesi cennet olan ülkemizin, yemekleri ise damaklarda unutulmaz bir lezzet bırakıyor. Her yörenin kendisine özgü olan bazı yemekleri, Türkiye'nin dünya çapında da tanınmasına katkı sağlıyor.

Her köşesi cennet olan Türkiye, dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer alıyor. Her bölgesinde ayrı bir güzellik barındıran Türkiye, insanı ve mutfağıyla da göz dolduruyor.

Türk mutfağı, dünyada birçok kişinin ilgisini çekiyor. Özellikle Anadolu'da yapılan yemekler, damaklarda ayrı bir lezzet bırakıyor.

Yüzlerce yıllık bir geleneğe dayanan, zengin tarihi ve kültürel birikimle yoğrulmuş Türk yemekleri, milyonlarca turistin daha fazlasını deneyimlemek için tekrar seyahat planlaması yapmasına neden oluyor.

Her damak tadına uygun yemeklerin yapıldığı Türk mutfağında, bazı lezzetler ise ön plana çıkıyor.

Bu yemeklerden en fazla öne çıkan 10 tanesini sıralamamız gerekirse;

KEBAP

Listenin başına kebap diyerek başlayalım. Kebap için Türkiye'nin ve Türk yemeklerinin temsilcisi diyebiliriz.

Adana, Şanlıurfa ve Mardin gibi doğu şehirlerinde meşhur olan kebap, yanında soğanla birlikte servis ediliyor. Et olarak ise çoğunlukla koyun ve dana eti kullanııyor.

Ufak da bir bilgi verelim; Osmanlı Mutfağında orman kebabı, çoban kebabı, çömlek kebabı, çevirme kebap, Hacı Osman kebabı, süt kebabı, şiş kebabı, tas kebabı, kuşbaşı kebap, kuyu kebabı, kırma kebap, külbastı kebap, muhzır kebabı gibi kebaplar kebap sınıfından sayılmıştır.

MANTI

Mantıyla devam edelim. Çünkü et sevmeyenlerin ilk tercihlerinden birisi de mantı.Mantının lezzeti ve kokusu bize kadar geldi.

Türk mutfağındaki en popüler türü ise Kayseri mantısı. Kayseri'ye gidip, mantı yemeden dönerseniz pişman olursunuz.

Sinop, Trakya, Çorum ve Nevşehir gibi farklı yörelerde çeşitli pişirme teknikleri kullanılarak hazırlanan türleri de meşhudur.

LAHMACUN

Kıyılmış et, yeşillik, limon ve baharatlarla birlikte servis edilen lahmacun, Türk yemekleri arasında en favori olanıdır.

Türk pizzası olarak da tanımlanan lahmacunun adresi ise Gaziantep ve Şanlıurfa olarak öne çıkıyor.

Ayrıca lahmacun, yurt dışında yer alan birçok restorantta, pide olarak geçiyor ve serrvis ediliyor.

BAKLAVA

Hep yemekten gidiyoruz. Biraz da tatlılara uzanalım.. Mesela baklavaya. Baklava, dünya üzerinde oldukça popüler. Turistlerin en sevdiği tatlılar arasında yer alıyor.

Yunanistan ile bu nedenle aramızda tatlı bir tartışma bile var. Ama hiç bir mutfak, Türk mutfağında yapılan kadar lezzetli bir baklava çıkaramaz ortaya.

AB komisyonu baklavanın Türk mutfağına özgü bir lezzet olduğunu tescilledi.

Gaziantep’te üretilen fıstıklı baklavanın bu denli meşhur olmasında kullanılan fıstık çeşidinin yanı sıra kıvamıyla fark yaratan özel şerbetin de etkisi var.

KÖFTE

En az kebap kadar favori olan köfte, Türk mutfaklarının en lezzetli yemekleri arasında yer alıyor.

Diğer kebap çeşitleri gibi yeşillik, pilav ve pide ile servise sunulan köfte, yabancı ülkelerin restoranlarında “Turkish meatball” adı ile serrvis ediliyor.

En meşhur köfte çeşitleri arasında İzmir köftesi, Tekirdağ köftesi ve Trabzon Akçaabat başı çekiyor.

Zeytinyağlı sarma

Et tercih etmeyenlerin mantıdan sonraki tercihi ise zeytinyağlı sarma. Her yörede yapılan zeytinyağlı sarma, farklı farklı sunumlarla servis ediliyor.

Osmanlı'dan günümüze ulaşan zeytinyağlı sarma, günümüzde de Ege Bölgesi ile özdeşleşmiş durumda.

İSKENDER

Bursa'ya gittiğinizde mutlaka yemeniz gereken bir lezzettir, iskender. İskender, üstündeki tereyağ, domates sosu, yanındaki yoğurt ve altındaki yağlı pide parçaları ile servis ediliyor.

Yapımında kullanılan etin elde edildiği hayvanların yetiştirilmesinden tabaktaki sunumuna kadar iskender, özenle hazırlanan bir yemektir.

KURU FASULYE

Osmanlı döneminden bu zamana kadar tüketilen kuru fasulye, birden farklı yöntemle yapılabiliyor.

Sucuklu yapıldığında ise damakta ayrı bir tat bırakıyor. Kuru fasulye, fırında güveç içinde yapıldığı zaman da yine damaklarda unutulmaz bir lezzet bırakıyor.

ÇİĞ KÖFTE

Etli ve etsiz olarak yapılan çiğ köft,e bulgurun baharatlarla beraber özel tepside yoğrulmasından elde ediliyor. Yöresel lezzetin sevenleri oldukça fazla.

Ülkemizde tescilli 2 şehrin çiğ köftesi bulunuyor;

- Adıyaman çiğ köftesi (Adıyaman)

- Şanlıurfa çiğ köftesi (Şanlıurfa)

PERDE PİLAVI

Dışında hamur içinde ise iç pilavla servis edilen perde pilavının özelliği, pilava kaplanan hamur katmanın tıpkı bir perde gibi dümdüz olmasından geliyor.

Ülkemizde perde pilavının en iyi yapıldığı yer olarak ise Sirt gösteriliyor.