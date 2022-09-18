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    Türkiye dünya IQ sıralamasında 48. oldu

    World Population Review'in yayınladığı dğnya IQ sıralamasında Singapur ilk, Senegal son sırada yer alırken Türkiye ise 89 IQ puanı ile listenin 48. sırasında yer buldu.
    • Haber Merkezi
    • 18.09.2022 - 16:44
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    Türkiye dünya IQ sıralamasında 48. oldu

    4 yıl aradan sonra World Population Review'in dünya ülkelerinin zeka puanı (IQ) sıralamasını yayınlandı.

    100 ülke arasında yapılan araştırmada 4 yıl içinde değişiklikler yaşandı.

    Araştırmada bazı ülkelerde birkaç puanlık artış gözlendi.

    Dünyanın zekasını ölçen World Population Review'e göre en zeki üç ülke sırasıyla Singapur, Hon Kong ve Tayvan oldu.

    Türkiye 48'inci sıraya yerleşti

    Puanı en düşük 3 ülke ise Senegal, Etiyopya, Gine Bissau oldu.

    Türkiye ise listede orta sıralarda yerini aldı.  Türkiye 89 IQ puanı ile listenin 48. sırasında yer buldu.

    Türkiye dünya IQ sıralamasında 48. oldu #1

    Dünya IQ sıralaması şu şekilde:

    100. Senegal - 60
    99. Etiyopya - 61
    98. Gine-Bissau - 62
    97. Eritre - 63
    96. Kongo - 63
    95. Kamerun - 65
    94. Çad - 65
    93. Gana - 69
    92. Nijerya - 70
    91. Sudan - 70
    90. Güney Afrika - 70
    89. Fildişi Sahili - 71
    88. Kenya - 71
    87. Zimbabve - 72
    86. Zambiya - 72
    85. Nepal - 77
    84. Bangladeş - 77
    83. Katar - 78
    82. Sri Lanka - 79
    81. Afganistan - 80
    80. Suudi Arabistan - 81
    79. Hindistan - 81
    78. Umman - 82
    77. Fas - 82
    76. Kolombiya - 82
    75. Cezayir - 82
    74. Pakistan - 82
    73. Fiji - 83
    72. Bahreyn - 83
    71. Birleşik Arap Emirlikleri - 83
    70. Brezilya - 83
    69. Burma - 83
    68. Ekvador - 83
    67. Mısır - 83
    66. Endonezya - 84
    65. Arnavutluk - 84
    64. Karadağ - 84
    63. İran - 84
    62. Kuveyt - 85
    61. Bolivya - 85
    60. Venezuela - 85
    59. Irak - 86
    58. Meksika - 86
    57. Filipinler - 86
    56. Kosta Rika - 86
    55. Mauritius - 87
    54. Brunei - 88
    53. Bermuda - 88
    52. Kamboçya - 88
    51. Şili - 89
    50. Sırbistan - 89
    49. Tayland - 89

    48. Türkiye - 89

    Türkiye dünya IQ sıralamasında 48. oldu #2
    47. Romanya - 90
    46. Arjantin - 90
    45. Bulgaristan - 91
    44. Yunanistan - 92
    43. Kazakistan - 92
    42. Gürcistan - 92
    41. Malezya - 93
    40. İsrail - 94
    39.Vietnam - 94
    38. İrlanda - 94
    37. Portekiz - 95
    36. Ukrayna - 95
    35. Hırvatistan - 95
    34. Rusya - 96
    33. Polonya - 97
    32. İspanya - 97
    31. İtalya - 97
    30. Malta - 97
    29. Moğolistan - 98
    28. Macaristan - 98
    27. Amerika Birleşik Devletleri - 98
    26. Fransa - 98
    25. Avustralya - 99
    24. Estonya - 99
    23. Çekya - 99
    22. Danimarka - 99
    21. Lüksemburg - 99
    20. İsveç - 99
    19. Norveç - 99
    18. Yeni Zelanda - 100
    17. Avusturya - 100
    16. Birleşik Krallık - 100
    15. Almanya - 100
    14. Belçika - 100
    13. Kanada - 101
    12. Finlandiya - 101
    11. İzlanda - 101
    10. Çin Halk Cumhuriyeti Özel İdari Bölgesi olan Makao - 101
    9. Kuzey Kore - 102
    8. Hollanda - 102
    7. İsviçre - 102
    6. Çin - 104
    5. Japonya - 105
    4. Güney Kore -106
    3. Tayvan - 106
    2. Hong Kong - 108
    1. Singapur 108

    Türkiye dünya IQ sıralamasında 48. oldu #3


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