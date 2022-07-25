Türkiye, dünyanın en ucuz tatil yerleri listesinde ilk sırada

İngiltere merkezli kuruluş, Marmaris'i sıralamada birinci olarak gösterdi.

Tarihi güzelliklerinin yanı sıra denizi ve kumsallarıyla yerli ve yabancı turistlere çeşitli alternatifler sunan Türkiye, her mevsim ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

Özellikle yaz mevsiminde ise ülkemizin güney sahilleri, yabancı misafirler tarafından yoğun ilgi görüyor.

İngiltere'nin tatil araştırması

Birleşik Krallık'ın postane şirketi Post Office tarafından hazırlanan 2022 yılına ait raporda, "hangi destinasyonların paranın karşılığını en iyi şekilde sunacağına" dair değerlendirme yapıldı.

Marmaris ilk sırada

Ortaya çıkan sonucun, Türkiye'yi işaret ettiği belirtildi. Marmaris'te yüzde 37'lik fiyat gerilemesinin, şehri listenin ilk sırasına yerleştirdiği kaydedildi.

Birinci sıradaki Marmaris'i sırasıyla Bulgaristan'dan Sunny Beach, Portekiz'den Algarve, Güney Afrika'dan Cape Town ve Güney Kıbrıs'tan Paphos takip etti.

Listedeki diğer destinasyonlar

İspanya'dan Costa del Sol, Kenya'dan Mombasa, yine Portekiz'in Madeira bölgesinden Funchal, Malta'dan Sliema, ABD'den Orlando, Çek Cumhuriyeti'nden Prag, Kanarya Adaları'ndan Lanzarote ve Mauritius'tan Grand Baie, listedeki diğer lokasyonlar oldu.

Hesaplama nasıl yapıldı

Söz konusu bölgelerdeki maliyetlerin, İngiliz turistlerin satın alması muhtemel üç çeşit akşam yemeğinin yanı sıra su, kahve ve diğer tür içecekler, güneş kremi ve böcek kovucu gibi kalemlere göre hesaplandığı notu paylaşıldı.