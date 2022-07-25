Petrol
101.25
1.06%
Euro
18.2746
0.40%
Dolar
17.8327
0.34%
Altın
989.7
0.67%
Borsa
2548
0.00%
Bitcoin
382.057
-3.54%
BTXN Coin
10.16
-4.95%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Açık 21 C
    Türkiye, dünyanın en ucuz tatil yerleri listesinde ilk sırada

    Türkiye, dünyanın en ucuz tatil yerleri listesinde ilk sırada

    İngiltere merkezli kuruluş, Marmaris'i sıralamada birinci olarak gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 25.07.2022 - 16:31
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 19:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Tarihi güzelliklerinin yanı sıra denizi ve kumsallarıyla yerli ve yabancı turistlere çeşitli alternatifler sunan Türkiye, her mevsim ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

    Özellikle yaz mevsiminde ise ülkemizin güney sahilleri, yabancı misafirler tarafından yoğun ilgi görüyor.

    İngiltere'nin tatil araştırması

    Birleşik Krallık'ın postane şirketi Post Office tarafından hazırlanan 2022 yılına ait raporda, "hangi destinasyonların paranın karşılığını en iyi şekilde sunacağına" dair değerlendirme yapıldı.

    Marmaris ilk sırada

    Ortaya çıkan sonucun, Türkiye'yi işaret ettiği belirtildi. Marmaris'te yüzde 37'lik fiyat gerilemesinin, şehri listenin ilk sırasına yerleştirdiği kaydedildi.

    Birinci sıradaki Marmaris'i sırasıyla Bulgaristan'dan Sunny Beach, Portekiz'den Algarve, Güney Afrika'dan Cape Town ve Güney Kıbrıs'tan Paphos takip etti.

    Listedeki diğer destinasyonlar

    İspanya'dan Costa del Sol, Kenya'dan Mombasa, yine Portekiz'in Madeira bölgesinden Funchal, Malta'dan Sliema, ABD'den Orlando, Çek Cumhuriyeti'nden Prag, Kanarya Adaları'ndan Lanzarote ve Mauritius'tan Grand Baie, listedeki diğer lokasyonlar oldu.

    Hesaplama nasıl yapıldı

    Söz konusu bölgelerdeki maliyetlerin, İngiliz turistlerin satın alması muhtemel üç çeşit akşam yemeğinin yanı sıra su, kahve ve diğer tür içecekler, güneş kremi ve böcek kovucu gibi kalemlere göre hesaplandığı notu paylaşıldı.

    Türkiye, dünyanın en ucuz tatil yerleri listesinde ilk sırada #1

    Türkiye, dünyanın en ucuz tatil yerleri listesinde ilk sırada #2


    İlginizi Çekebilir

    Galatasaray'da Luyindama kulüp bulacak
    Transfer dosyası

    Galatasaray'da Luyindama kulüp bulacak

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    CoinPro

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Mavi Vatan'ın korkusuz komandolarının eğitimi görüntülendi
    Gündem

    Mavi Vatan'ın korkusuz komandolarının eğitimi görüntülendi

    Görüş Bildir