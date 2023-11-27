Türkiye geneli beyaz örtüye büründü

AA
Türkiye, aşırı sıcak geçen yaz aylarının ardından yağmura kasım ayında kavuşmaya başladı.
Kasım ayının son haftasına girilmesiyle birlikte batıda sağanak yağış, doğuda ise kar yağışı etkisini gösteriyor.
Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Lodos ve sağanak yağış nedeniyle birçok ilde olumsuzluklar yaşandı.
Ankara karı karşıladı
Ankara'daysa okula ve işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar, yağışla karşılaştı.
Kentte günlerdir etkili olan sert soğukların ardından bu sabah saatlerinde kar yağışı başladı.
Sivas'ta kar kalınlığı artmaya başladı
Karın yüzünü gösterdiği Sivas'ta kar kalınlığı artarken; Kayseri, Kırklareli ve Kütahya tamamen beyaza büründü.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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