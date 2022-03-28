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    Türkiye genelinde hava sıcaklıkları artacak

    Hava sıcaklıklarının yarın doğu bölgelerde, çarşamba gününden itibaren Türkiye genelinde artacağı tahmin ediliyor.
    • AA
    • 28.03.2022 - 22:45
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    Türkiye genelinde hava sıcaklıkları artacak

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklığının yarın doğu bölgelerde, çarşamba gününden itibaren de Türkiye genelinde artmaya başlayarak, önümüzdeki hafta başına kadar hissedilir derecede (5 ila 10 derece) yükseleceği ve mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

    SICAK HAVA SEL VE ÇIĞ RİSKİNİ ARTIRACAK

    Sıcaklıklardaki yükselişe bağlı olarak başta kuzey, iç ve doğu bölgelerde, yüksek kar örtüsünün olduğu yerlerde kar erimeleri sebebiyle meydana gelmesi muhtemel heyelan, çığ riski ile su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

    Türkiye genelinde hava sıcaklıkları artacak #1

    EN YÜKSEK SICAKLIKLAR

    Bu hafta içerisinde görülecek en yüksek sıcaklıkların, İstanbul'da 21, Adana'da 27, Samsun'da 26, Ankara'da 25, Antalya'da 27, Trabzon'da 25, İzmir'de 26, Kayseri'de 26, Erzurum'da 12, Bursa'da 29, Eskişehir'de 25, Malatya'da 24, Afyonkarahisar'da 21, Bolu'da 22 ve Diyarbakır'da 23 derece olması bekleniyor.


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