Türkiye genelinde yağışlar yüzde 40 azaldı

Türkiye'nin en yağışlı bölgesi Karadeniz'de yağış geçen yıla göre yüzde 17,6 azalırken kuraklığın en fazla hissedildiği bölge ise Marmara ve İç Ege oldu.

Türkiye kurak bir yıl geçirdi.

Bahar aylarında beklenen yağmurlar yüzünü göstermeyince kış aylarında umut arttı.

Aralık ayının da kurak geçmesiyle yurt genelinde kuraklık sinyal vermeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmesi nedeniyle kuraklık belirgin hale geldi.

Bölgelere göre kuraklık

Buna göre; Marmara Bölgesi'nin tamamında, Ege Bölgesi’nin de Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçeleri hariç diğer kesimlerinde, Akdeniz Bölgesi’nin batısı ile doğu kesimlerinde, İç Anadolu Bölgesi’nin ortası ile batısında, Karadeniz Bölgesi’nin yer yer batı, orta ve doğu kesimlerinde, Doğu Anadolu Bölgesi’nin ortası ile kuzey kesimlerinde değişen şiddetlerde kuraklık etkili oldu.

En fazla Marmara ve Ege'de hissediliyor

Bu kapsamda Marmara ile İç Ege'de ileri düzeylerde hissedilen kuraklık, diğer illerde ise orta, hafif ve normal değerlerde verilere yansıdı.

Analizlere göre, "olağanüstü kuraklık", "çok şiddetli kuraklık" ve "şiddetli kuraklık" diye tanımlanan ileri düzey kuraklık, Marmara ve Ege'de Tekirdağ ve Çanakkale'nin kıyı kesimleri, İstanbul ve Yalova kıyıları, Edirne ile Burdur ve Uşak çevreleri, Balıkesir, Kütahya ve Bilecik'te, İç Anadolu'da Kırşehir, Çankırı, Konya, Kırıkkale'de, Karadeniz'de de Sinop ve Trabzon'un iç kesimlerinde etkisini gösterdi.

En yağışlı bölgede yüzde 17,6 azalma oldu

2023 su yılının 1 Ekim 2022-3 Ocak 2023 döneminde Türkiye genelinde kaydedilen yağışlar, "normali" olarak adlandırılan ve 1991-2021 dönemini kapsayan uzun yıl verilerine göre yüzde 40,6, geçen yıla göre yüzde 31 azalma gösterdi. Bölgesel olarak en fazla azalma yüzde 54 ile Marmara Bölgesi’nde gerçekleşti.

Türkiye'nin en yağışlı bölgesi Karadeniz'de de yağış, geçen yıla göre yüzde 17,6 azaldı.

İstanbul'da 51,8 azaldı

1 Ekim 2022-3 Ocak 2023 tarihleri arasında üç büyükşehirde yağışların azaldığı verilere yansıdı.

Ankara'da yağışlarda normaline göre yüzde 36,4, İstanbul’da yüzde 51,8, İzmir’de yüzde 41,7 düşüş ölçülürken, Türkiye'nin buğday ambarı olarak nitelendirilen Konya'da da yüzde 50,3 azalma kaydedildi.

Havzalarda son durum

AA'nın aktarımına göre; bu dönemde tüm havzalarda yağışlarda da normaline göre azalma gerçekleşti.

Yağışlarda en fazla azalma yüzde 64,6 ile Asi havzasında görüldü. Bu azalmayı yüzde 50,5 ile Marmara havzası, yüzde 47,7 ile Susurluk, yüzde 57,7 ile Kuzey Ege, yüzde 43,5 ile Gediz takip etti.

Tüm bölgelerde 1 Ekim 2022 - 3 Ocak 2023 tarihlerindeki yağışlar şu şekilde oldu: