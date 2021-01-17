Uzun zamandır beklenen yağışlar yurdun dört bir yanını sararken, Meteoroloji yetkilileri salı gününe kadar özellikle kar yağışının süreceğini duyurdu.

Kurak geçen günlerin ardından nihayet Türkiye genelinde kış etkisini gösteriyor…

Meteoroloji yetkililerinin tahminlerine göre salıya kadar yoğun kar yağışları var. Sıcaklıkların daha da düşmesi bekleniyor.

İSTANBUL’DA KAR YAĞIŞI

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı özellikle Avrupa Yakası'nda etkili oldu.

Bir süre şiddetli yağan kar, daha sonra sulu kara dönüştü. Zaman zaman etkisini arttıran kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde sürüyor.

İlerleyen saatlerde etkisini arttırarak devam etmesi beklenen kar yağışı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

MEGAKENTTE SICAKLIK -5 DERECEYE KADAR DÜŞECEK, KAR YAĞIŞI SÜRECEK

Öte yandan İstanbul'da bugün sıcaklık -2 derece civarında seyredecek.

Kar yağışı ve rüzgar gün içerisinde hafifleyecek. Gece havanın açması ile ilde buzlanma olacak. Gece saatlerinde sıcaklık -5 dereceye kadar inecek.

Meteoroloji'nin yayımladığı beş günlük hava durumu tahmin raporuna göre İstanbul’da bu gece ve pazartesi günü de yoğun kar yağışının devam edeceği ifade edildi.

Yetkililer aşırı buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması tavsiyesinde bulundu.

Yine Meteoroloji'nin tahminlerine göre; Marmara, Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına bekleniyor.

Türkiye hasretle beklediği yağışlara kavuştu ViDEO

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