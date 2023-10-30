Türkiye hazır ol: İlk dalga 5 Kasım'da gelecek! Ardından 6 sonra 10'da bir daha gelecek! Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye için kasım ayına dikkat çekti.

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Türkiye, sıcak havanın etkisi altına girmiş durumda...

Aşırı sıcak geçen yaz aylarının ardından sonbahar döneminde yağmur bekleyenlerin umutları da boşa çıktı.

Yağmurun kesilmesi için barajların kuruması neden olurken, büyük bir susuzluk sorunu da bizi bekliyor.

Ancak, Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye için kasım ayının önemli olduğunu söyledi.

Kasım ayına dikkat!

Ökten sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Marmara, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz nihayet yağışlara kavuşuyor. Modeller mutabık. 2 Kasım'da sağanak yağmur bekleniyor. 5 Kasım'da bir dalga daha geliyor. 6 Kasım'da bir daha. 10 Kasım'da bir daha..."