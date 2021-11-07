Haberler

Yaşam Haberleri

Türkiye ile ABD arasındaki saat farkı artıyor

Türkiye ile ABD arasındaki saat farkı artıyor

ABD'de 7 Kasım'da yerel saatle 02.00'de saatlerin bir saat geri alınmasıyla Türkiye ile ABD arasındaki saat farkı bir saat daha artacak.